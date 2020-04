Budapest gócponttá válhat, ha nem tartják be a korlátozásokat

Extra

Ha a fővárosban továbbra is ilyen sebességgel terjed a járvány, Budapest hamarosan az egyik gócponttá válhat – figyelmeztetett Müller Cecília országos tiszti főorvos. Ezért arra kérik a fővárosiakat, tartsák be az előírásokat!

Müller Cecília országos tiszti főorvos és Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa kedden újra felhívták a figyelmet, és megkérték a budapestieket, hogy fokozottan tartsák be a korábban már bevezetett szabályokat, mert a fővárosban különösen sok koronavírusos megbetegedés van. Mint azt napok óta hangsúlyozzák, a jó idő és az ingyenes parkolás nem ad okot a kijárási korlátozás be nem tartására.

Kiss Róbert felhívta a figyelmet, hogy már több mint 15 ezer fő van országszerte hatósági házi karanténban. Budapesten és Pest megyében pedig jóval többen, mint az ország bármely más pontján.

– Már minden megyében vannak hatósági házi karanténban. A legjelentősebb számban azonban a fővárosban és Pest megyében, ahol az összlétszám egynegyedét érinti a korlátozás – mondta Kiss Róbert. Az alezredes elmondta, a hatósági házi karanténban lévőkkel szemben keddig 499 esetben tettek feljelentést, 389 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, és 64 főt figyelmeztettek a korlátozások betartására. Vannak ráadásul olyanok is, akik a vásárlási idősávokat veszik semmibe, ezzel pedig többeket veszélybe sodornak. Ellenük 67 szabálysértési eljárás indult, 32 helyszíni bírságot szabtak ki, és 51 főt figyelmeztettek a szabályok betartására.

Kiss Róbert a napokban hívta fel a figyelmet arra is, hogy a jó idő beköszöntével a fővárosban egyik napról a másikra duplájára nőtt azoknak az embereknek a száma, akik elhagyták az otthonaikat, és a szabadban időztek. Hangsúlyozta, a kijárási korlátozás mindenkire kötelező érvényű, és fontos a járvány terjedésének megfékezése céljából. Ezt támasztotta alá Müller Cecília is, aki kedden kijelentette, hogy Budapest könnyen gócponttá válhat, ha az emberek nem tartják be a járványügyi előírásokat.

– Mindenhol jelen van a vírus, de Budapestet különösen érinti. Kérek mindenkit, hogy fokozottan tartsák be a rendszabályokat, amiket korábban hoztunk. Ha így teszünk, lassíthatjuk a terjedést, elvághatjuk a fertőzések láncát. (…) Ha ez a tendencia folytatódik, Budapest könnyen gócponttá válhat – figyelmeztetett.