Csernoviczki Éva: igyekszem pozitívnak maradni

Az elhalasztott olimpia és a tervezés alatt álló versenynaptár ellenére folyamatosan készül otthonában Csernoviczki Éva, a tatabányaiak olimpiai bronzérmes cselgáncsozója.

Tatabánya – A korábbi hírek szerint meglepte Csernoviczki Éva cselgáncsozót az olimpia elhalasztása. Ám hamar túltette magát a dolgon, keményen edz most is, hogy formában maradjon.

– Próbálom megtartani a napi rutint, ugyanabban az időben edzek, de nyilván otthoni körülmények között. Hiányoznak a csapattársak és az edzéshangulat. Nehéz otthon készülni, de igyekszem pozitívnak maradni – mondta. –A garázsunkban kialakítottunk egy kisebb edzőtermet minimális tatamival. Délelőtt erőnléti edzés és gyógytorna van, délután dzsúdózunk, de ilyenkor csak a fogásfelvételek és fogásbontások gyakorlására van lehetőség, az alacsony belmagasság és a pici hely miatt dobni nem tudok.

A kétszeres Európa-bajnok felidézte, hogy sérülésmentes idénye volt, januártól egyre jobb formába került, és ötödik lett a tel-avivi kvalifikációs versenyen. Márciusban készült volna a rabati Grand Prix-re, és júliusra, az olimpiára időzítette volna a csúcsformát.

Csernoviczki érmei Meglehetősen hosszú listát kellene közzétennünk, ha Csernoviczki Éva összes díját fel szeretnénk sorolni. Néhány fontosabb eredmény: olimpiai bronz, vb-bronz, három Eb-ezüst és két Eb-arany. Korábban az U-23-as Eb-ken négy aranyat szerzett.

– Kvótás helyen álltam, most viszont nem tudom, hogy mikor és milyen versenyek várnak rám. A halasztás után az első napokban nehezen éltük meg ezt a helyzetet, négy éve benne volt a fejünkben ez a dátum, de természetesen az egészség a legfontosabb, és a sportolók is nyugodtabban tudnak készülni az új időpontra. Más kérdés, hogy most 3 év négy hónapra nőtt a kvalifikációs időszak a dzsúdóban, és jelenleg az egyetlen biztos pont most a májusról novemberre halasztott Eb – tette hozzá a 33 éves dzsúdós.

