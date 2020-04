Döbbenetes videó! Kínai tudósok denevérekre vadásznak

Külföld

Lokál ,

Mint arról korábban beszámoltunk, kínai és külföldi szakértők is a denevéreket tartják az új koronavírus eredeti hordozójának. Most megdöbbentő videó járta be a netet, amin a vuhani virológiai kutatóközpont egyik orvosa denevérekre vadászik egy kínai barlangban.

A videó a járvány kirobbanása előtt nem sokkal készült. A denevéreket azért gyűjtötték be, hogy megvizsgálják miféle kórokozókat hordoznak.

A hétperces filmben a központ kutatója, Tian Junhua látható, aki tucatnyi barlangot látogatott meg Hubei tartományban, – ennek a fővárosa Vuhan, a járvány gócpontja, – hogy minél több repülő emlőst vadásszon össze.