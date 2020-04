Eddig hat fővárosi fenntartású idősotthonban jelent meg a vírus

Belföld

MTI ,

Az Origo szerint hat fővárosi fenntartású idősotthonban jelent meg a koronavírus.

Az online lap csütörtökön megjelent cikkében azt írta, “a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő idősotthonok közül tehát már nemcsak a Pesti úton, hanem két 11. kerületi, a Rózsa utcai, a Rupphegyi, a Kútvölgyi úti idősotthonban is megjelent a vírus. Az is kiderült, hogy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő idősotthonok közül 6 intézményben van hivatalosan is igazolt koronavírusos, ezekben összesen 360 idős gondozott, 60 dolgozó lett fertőzött, és 49-en haltak meg” – olvasható a cikkben.

Hozzátették, hogy az idősotthonok között a legnagyobb gócpont továbbra is a Pesti úti idősotthon, ahol 295 gondozott, 26 dolgozó és 34 elhunyt van jelenleg. A Rózsa utcában 53 gondozott és 20 dolgozó, a Kamaraerdei úton 10 gondozott és 3 dolgozó, a Kútvölgyi úton és a Bánk Bán utcában 1-1 gondozott, a Rupphegyi úton pedig 1 dolgozó fertőzött. 34 halott a Pesti útról kerül ki, 14 meghalt ember a Rózsa utcából és 1 fő a Kútvölgyi útról – tudta meg a lap a Koronavírus Sajtóközpont kérdésükre küldött válaszából.

“Ezek szerint az összes idősotthonban igazolt fertőzött 57 százaléka fővárosi fenntartású idősotthonban él, és az összes idősotthonban meghaltak 74 százaléka is ezekből az intézményekből kerül ki. A Pesti úti idősotthon lakói az összes idősotthonban fertőzöttek 47 százalékát teszik ki, az összes idősotthonban meghalt ember több mint fele a Pesti úti idős otthon gondozottja Érdekesség, hogy a szintén Budapesten található, de nem önkormányzati fenntartásban lévő közel hatszáz idős emberről gondoskodó Olajág Otthonokban viszonylag kevés, 50 igazolt fertőzött van, és 7 ember halt meg. Ezenfelül másik 3 nem önkormányzati fenntartású budapesti idősotthonban jelent meg kevés esetszámmal a vírus, de azokban haláleset eddig nem történt” – áll az Origo cikkében.