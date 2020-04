Édesanyák! Köszönjük, hogy vagytok nekünk!

Extra

Holló Bettina ,

Az édesanyák a legnehezebb időkben is helytállnak, és készek bármit megtenni a családjukért, gyerekeikért. Fontos, hogy kimutassuk, mennyire hálásak vagyunk nekik. A közelgő anyák napja alkalmából tippeket adunk, hogyan tehetjük ezt meg most, a járvány idején.

Az idei anyák napja más lesz, mint az eddigiek. Május első vasárnapján hagyományosan együtt ebédel a család, az édesanyákat pedig virággal, csokoládéval, kisebb ajándékokkal lepjük meg. A koronavírus idején azonban úgy tehetjük a legtöbbet az idős szeretteinkért, ha nem találkozunk velünk. Hisz a vírus bárkiben ott lehet, nem tudhatjuk, hogy az, akinek esetleg átadjuk, hogyan vészelné át a betegséget. Nem éri meg kockáztatni, most áldozatot kell hoznunk azért, hogy aztán, ha vége a járványnak, újra együtt lehessünk. Ez azonban nem azt jelenti, hogy meg kell feledkeznünk az édesanyákról. Telefonon, interneten keresztül üzenhetünk, és üzenjünk is nekik, hisz most nekik is nagy szükségük van a gondoskodásra, a törődésre. Ha ajándékkal is meglepnénk, akkor küldjünk virtuális virágot, vagy kérjük a vele egy háztartásban élők segítségét.

– Az édesanyám vidéken él, és bár nagyon szeretném, tudom, hogy azzal teszem érte a legtöbbet, ha nem látogatom meg. A kedvenc virágosával azonban megbeszéltem, hogy a nevemben házhoz visz neki egy csokor virágot, édesapám közreműködésével pedig elrejtek egy doboz bonbont a kertben, amihez majd telefonon keresztül vezetem oda. Már alig várom! – mesélte olvasónk, Léna.

Müller Cecília országos tiszti főorvos korábban elmondta, hogy az ilyenkor adott virág nem jelent veszély. A koronavírus egy légúti vírus, így is lehet elkapni – mutatott rá.

Közös éneklés

A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) és a Ringatóval az „Ezer család énekel” című ünnepségükön közös dallal és meghitt, felemelő pillanatokkal készül a gyerekeknek, édesanyáknak, családoknak. Az esemény fővédnöke Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, aki köszöntővel is készül május 3-ára.

Időpont: 2020. 5. 3. vasárnap 10.30

Helyszín: otthonról, a műsor a Facebook-eseménynél indul majd az adott időpontban

„Befogadottak” – tévépremier

Május 3-án, 18.35-től az M5 műsorán bemutatják a „Befogadottak” című dokumentumfilmet, amely a gyermekvédelem és a nevelőszülői hivatás szépségeire hívja fel a figyelmet.