Egy buszról koncertezett Radics Gigi

Egy városnéző buszról adott koncertet Radics Gigi, aki az egy idősotthonban élőknek szerzett örömteli perceket az éneklésével.

Mint arról már korábban írtunk Gigi hónapokat töltött kint Amerikában. Mióta hazatért nem lépett fel sehol, most azonban egy rendhagyó koncertet adott, mert kedveskedni akart az idős embereknek.

– Természetesen a kellő távolságot megtartottuk, nem mentem közel senkihez, a buszról énekeltem, a nyugdíjasotthon ablakából pedig néztek, hallgattak a bent lakók, ez így volt biztonságos. Hatalmas boldogság volt számomra koncertet adni, és egy kis örömet, vidámságot csempészni az idősek napjába. A mostani helyzetben különösen fontos, hogy törődjünk egymással, a szépkorúakkal is, akiket most nem látogathatnak a szeretteik – árulta el a Blikknek az énekesnő. Hozzátette, örömmel mondott igent a Soproni felkérésére, hogy a rögtönzött koncerten majdnem fél órát énekeljen.

– Jó érzés volt közönségnek énekelni, ugyanis minket, művészeket ez éltet. Még ha ilyen szokatlan körülmények között is léptem fel, imádtam minden pillanatát, és ahogy észrevettem, a közönség is. Szerettem volna elénekelni az új dalomat is, ami vasárnap jelenik meg a klippel, amilyet otthon forgattunk, hiszen nagyon szigorúan betartjuk a kijárási korlátozás előírásait – mesélte Gigi a lapnak.