Egy kukászsákban ölelte magához a lányát Oszvald Marika

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Oszvald Marika művésznő is önkéntes karanténba vonult. Gödöllői otthonában köti le magát, nem unatkozik, mert végre olyan dolgokkal is tud foglalkozni amire eddig nem volt ideje.

Az AC Newsnak számolt be arról, hogy miként éli meg a kialakult helyzetet és, hogyan ünnepelte meg a születésnapját.

„Én most Gödöllőn tartózkodom. A szörnyűséget leszámítva, amiben van a világ, olyan, mintha most nyaralnék. Nem kell rohannom sehova, teljes mértékben a kertemnek tudom szentelni magam. Közben varrogatok, minden olyan dologgal foglalatoskodom, amire eddig nem volt elegendő időm” – mondja a lapnak.

„Bevallom őszintén, nem nagyon hiányzik a munka, mert egyébként sem lehetne most dolgozni. Emiatt egyáltalán nem idegesítem magam, mert az élettel kapcsolatos dolgokat is nagyon imádom, amit egyébként mindig rohanásban csinálok, most nem kell kapkodnom. Gondolom ezzel mindenki így van. Unalomról szó sincs, egy pillanatra sem merül fel a kérdés, hogy mit is kellene csinálnom, hanem még így is rengeteg elmaradás van, amire majd szépen lassan sor kerül. Nagyon jól érzem magam” – tette hozzá a művésznő, majd elárulta, bizony mégis van, ami nagyon hiányzik a jelenleg kialakult helyzetben.

„Az emberi kapcsolatok most egy ideig elmaradnak. Volt ugyan születésnapom, kijött a lányom, a család ide a kertbe. Tartottunk egy kis ünnepséget szájmaszkban, kesztyűben. Nagyon hiányzott, hogy nem ölelhettem magamhoz a gyerekemet, pedig ott van a közelemben, így kitaláltam, hogyan tudnám mégis egy kicsit megérinteni. Magamra húztam egy szemeteszsákot, hogy teljesen izolálva legyek tőle. Majd nekiestem, és öleltem, szorítottam, így megvolt a szeretetroham is.” – mesélte a portálnak.