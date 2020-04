Egyre több a beteg a Pesti úti idősotthonban

Belföld

Beringer Roland ,

212-re nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma a fővárosi fenntartású Pesti úti idősek otthonában, 13 beteg pedig elhunyt. Emiatt és az idősek védelmében rendelt el ellenőrzést az ország valamennyi idősotthonában Müller Cecília országos tiszti főorvos. Eközben Karácsony Gergely továbbra sem vállalja a felelősséget.

– A magas kockázatnak kitett idősek védelmében, egy országos ellenőrzést rendeltem el az ország mind az 1035 idősotthonában, amelyet a népegészségügyi szakemberek folyamatosan végeznek – közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos, az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Az idősotthonok és szociális intézmények, ahol a veszélyeztetett korosztály nagyobb számban van jelen, fokozottan veszélyes területnek számítanak a járvány idején.

Mint mondta, az ellenőrzésnek ki kell terjednie arra, hogy az intézményekben végrehajtották-e az elrendelt intézkedéseket, biztosított-e az orvosi ellátás, megtörténtek-e az oktatások, adottak-e a személyi, tárgyi feltételek, betartják-e az előírt eljárásrendet. Hozzátette: felmérik az egyéni védőeszközzel ellátottságot, az ápolás teljes folyamatát.

Az ellenőrzések a fővárosi fenntartású Pesti úti idősek otthonában történtek miatt is váltak szükségessé, ahol már 212-en betegedtek meg és 13-an elhunytak. Müller Cecília arra is figyelmeztetett, hogy több vidéki és fővárosi idősotthonban is „felütötte a fejét” a koronavírus.

Mint ismert, a Pesti úti idősotthonban nem volt biztosított az orvosi ellátás, és lejárt szavatosságú tisztítószert is talált a helyszínen a tiszti főorvos. Az otthont a honvédség fertőtlenítette. Az intézményt fenntartó fővárosi önkormányzat vezetője, Karácsony Gergely főpolgármester azóta sem vállalja a felelősséget, folyamatosan a kormányt hibáztatja. A hatósági vizsgálat jelenleg is tart az ügyben.