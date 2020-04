Egyszemélyes döntés

Belföld Tatabánya

Kerékgyartó György ,

Felmondta a szerződést a televíziós szolgáltatóval Tatabánya polgármestere. Indoklásában az önkormányzat munkáját ért méltatlan kritikákra hivatkozik, valójában az ellentétek régebbre nyúlnak vissza.

Tatabánya – Fontos lépés volt öt évvel ezelőtt Tatabánya életében, hogy a számos szakmai elismeréssel rendelkező, a hallgatók körében népszerű Forrás Rádiót is üzemeltető Turul Média Kft. profi televíziós stúdió építésébe fogott a városban. Ezzel a televíziózás új korszaka kezdődött meg itt. Az önkormányzat saját cégén, az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.-n keresztül kötött szerződést a kommunikációs céggel tartalomszolgáltatásra, és az együttműködés kifogástalan is volt idén április elejéig. Az új polgármester, Szücsné Posztovics Ilona ugyanis a szerződés felbontása mellett döntött.

„Azt a döntést hoztam, hogy megosztom a rendelkezésre álló költségvetési keretet. További szakmai műhelyek bevonásával – közvetlenül az önkormányzat megbízásából – készítjük el a korábbi, televízióról szóló tárgyalások alapvető céljaként megfogalmazott lakossági tájékoztató tartalmakat” – fogalmaz sajtóközleményében, amelyet hivatalos közösségi oldalán is közzé tett. Ez azt jelenti, hogy a TKTV ezután is működik, de nem a Turul Média üzemelteti, közben más platformok is lehetőséget kapnak.

A polgármester indoklása szerint a Turul Média az általa működtetett felületeken „mind az önkormányzat, mind a polgármesteri hivatal, mind intézményei munkatársainak áldozatos munkáját hangulatkeltő, megtévesztő és félrevezető közlésekkel kommentálja”.

A Turul Média az általa kezelt Városunk, Tatabánya közösségi oldalon válaszolt. Eszerint az elsődleges probléma nem is az, hogy „Szücsné Posztovics Ilona szóban már 2019. október 17-én, a Tatabányai Közösségi Televízióban tett első látogatása alkalmával jelezte: minden erejével azon lesz, hogy a cég ne tudja működtetni a TKTV-t”, és eszerint is cselekedett, hanem az, hogy miután a közgyűlés sem novemberben, sem márciusban nem szavazott a polgármester, és így a szerződés felbontása mellett, „ő a veszélyhelyzetre hivatkozva egy személyben eldöntötte, hogy a televíziót saját kézbe veszi”.

K.Gy.