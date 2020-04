Elbukott! Hajós András bevallotta, mit rontott el

Extra

Lokál ,

A világjárvány miatt rengeteg híresség posztol arról, hogy mivel töltik az idejüket otthonukban. Persze sokan igyekeznek olyan dolgokat is csinálni, amikkel talán más helyzetben soha nem is próbálkoznának.

Feltehetőleg ez történt Hajós Andrással is, aki úgy döntött, kenyeret süt. Az eredményről pedig be is számolt rajongóinak.

„Életem első saját kenyere olyan rossz lett, mint amikor az eredetileg vámszabálysértés végzettségű albán pék véletlenül kevés kőport rendel részegen, ezért elcseni a spar mögé kidobott múltheti pogácsákat és épp azokat darálja bele műanyag rekeszestül, mikor belép az ajtón az élelmes vietnámi kereskedő, hogy valakinek végre eladja a nyakán maradt 15 kiló beszáradt fogkrémet, ám amíg alkudoznak, nem láthatják, hogy az utcába épp bekanyarodik egy “Törvényellenes Guánólerakás” feliratú kamion..” – írta bejegyzésében.