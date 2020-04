Külföld

Elhunyt Ellis Marsalis Jr. amerikai dzsesszzongorista és zenetanár. A műfajban híres Marsalis család feje 85 éves volt és a koronavírus következtében halt meg szerdán egy New Orleans-i kórházban.

A dzsessz 20. század végi újjáéledésének egyik kiemelkedő alakja volt. Számos fiatal muzsikus előrehaladását támogatta, akárcsak saját gyermekeit, akik közül négy fiúból is híres zenész lett. Halálhírét egyikük, a Grammy-díjas szaxofonos Branford Marsalis közölte – írta a The New York Times.

Ellis Marsalis Jr. évtizedeken át dolgozott dzsesszzenészként és oktatóként szülővárosában, New Orleansban. “Legenda volt, a prototípusa mindannak, amin New Orleans-i dzsesszt értünk” – fogalmazott LaToya Cantrell, a város polgármestere szerda éjszakai Twitter-bejegyzésében.

Apja, Ellis L. Marsalis Sr. az amerikai polgárjogi mozgalom aktív szereplője volt: a New Orleans külvárosában általa vezetett Marsalis Motelben gyakran megfordult Martin Luther King baptista tiszteletes, polgárjogi harcos, de a zenész Ray Charles is.

Ellis Marsalis Jr. 1955-ben a Dillard Egyetemen diplomázott komolyzenei tanulmányokból, a hetvenes években a Loyola Egyetemen szerzett mesterdiplomát, ezután a Virginia Commonwealth University-n és a New Orleans-i Egyetemen tanított, ahol a dzsessz tanszéket vezetett tizenkét éven át. 2008-ban beiktatták Louisiana állam Hírességek Csarnokába, három évvel később a Marsalis család megkapta a dzsessz mesterei kitüntetést a Művészetekért Nemzeti Alapítványtól az amerikai zenéhez és kultúrához nyújtott hozzájárulásért.

Ellis Marsalis Jr. zongorajátékában kerülte a hagyományos New Orleans-i stílusjegyeket, ehelyett eklektikus előadó volt fénnyel, elegáns érintéssel és kísérletezési kedvvel.

Hét gyermeket és tizenhárom unokát hagyott maga után, négy fia komoly hírnévre tett szert a dzsessz műfajában. A trombitás, zeneszerző Wynton a New York-i Jazz at Lincoln Center művészeti központ zenei igazgatója lett, és 1997-ben zenei Pulitzer-díjjal tüntették ki. Branford világhírű, többszörös Grammy-díjas szaxofonjátékos és zenekarvezető, de a műfajban jól ismert név a harsonás Delfeayo és a dobos Jason is.