Erdélyi Mónika: Az anyagiakról is kikérem Molli véleményét

Extra

Kiss Nóra ,

Erdélyi Mónika jó pár éve nem látható már a képernyőn, amit ő egyáltalán nem bán. Jelenleg édesanyjával közösen dolgozik a reklámiparban, emellett sok időt tölt 12 éves lányával, akinek még az anyagi dolgokban is kikéri a véleményét.

Erdélyi Mónika ritkán vesz részt nyilvános eseményeken, a Femcafé.hu Inspiráló Nők Estjével azonban kivételt tett. A gálára kisebbik gyermeke, a 12 éves Molli is elkísérte. Anya és lánya között nagyon szoros a kapcsolat, szinte mindenben kikérik egymás véleményét.

– Molli rendkívül okos, ezért sokszor kikérem a véleményét a hétköznapokban, mert van, hogy nálam is jobban átlátja a különböző helyzeteket. Az anyagiakban is szinte mindig megkérdezem őt, hogy szerinte költsünk-e az adott dologra, vagy sem. Teljes mértékben partnerként és egyre többször felnőttként is kezelem. Nem tennék így, ha nem látnám rajta azt, hogy a koránál sokkal érettebb gondolkodású. Ő is szeret részt venni ezekben – kezdte a Lokál Extrának az édesanya.

Mónika elmondása szerint a lányán még nem mutatkoznak a kamaszkor jelei. – Szerintem még nem éli a kamaszkorát, vagy ha igen, nem vehető észre nála. Nagyon jó gyerek, egyáltalán nem mutatkoznak nála a lázadás jelei. Jó tanuló, szinte minden érdekli, és ahogy látom, nálam is jobb természete van. Sokkal türelmesebb, higgadtabb és szelídebb. Én egy lázadóbb, vehemens típus vagyok, aki hamar felkapja a vizet. Ilyen helyzetekben pont ő az, aki próbál engem nyugtatni vagy más útra terelni.

Édesanyjával együtt dolgozik

Mónika jó pár éve nem látható már a képernyőn, de ezt ő cseppet sem bánja. – Nekem mindig több vállalkozásom volt, a tévézés csak egy kis szelete az életemnek, ami most szünetel. Jelenleg közgazdászként dolgozom a reklámiparban. Édesanyámmal készítünk pénzügyi projekteket. Nagyon szeretem csinálni, de elég sok időt és energiát igényel – mondta Mónika.

„Csak hobbiból cukrászkodom”

A műsorvezető 2013-ban megszerezte a cukrászvégzettséget. Korábban egy kedves barátja esküvőjére is készített tortát, a sütést azonban ma már csak hobbiként űzi. – Nem komolyan, hivatásszerűen csinálom, csak hobbi, amivel olykor kikapcsolódom a hétköznapi hajtás után. Nem valami alakbarát, és mivel az elfoglaltságaim miatt csak hetente jut időm mozogni, nem erőltetem annyira a sütést – tette hozzá.