Ezt üzenték a sopronkőhidai rabok – Videó!

A koronavírus-járvány idején mindenki nagyon hálás az egészségügyben dolgozóknak, hiszen ők nap mint nap fáradhatatlanul küzdenek azért, hogy a rászorulók megfelelő ellátásban részesüljenek. Hálásak a fogvatartottak is, hiszen az ő családtagjaikért is dolgoznak az orvosok, ápolók, de hálásak a büntetés-végrehajtás kötelékében szolgálatot teljesítő egészségügyi szakembereknek is.