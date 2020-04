Fecsó alapítványt indít a fiatal tehetségek felkarolásáért

Belföld

Szegedi Ferenc, azaz Fecsó nevét az ország a ’Feleségek luxuskivitelben’ című sorozatban ismerhette meg, akkori párja, Vasvári Vivien mellett. A férfi azonban mindig is azt vallotta: ő tulajdonképpen afféle “hobbiceleb”, aki most az ismertségét szeretné jótékony célra fordítani. Éppen ezért hozza létre az Ifjú Titánok Alapítványt, amelynek legfőbb küldetése anyagi segítséget nyújtani a fiatal tehetségeknek.

A koronavírus nem kímélte a gazdaságot: a magyarok egy jelentős százaléka veszítette el munkahelyét az elmúlt hetekben, így veszélybe került a megélhetésük. Már csak ezért is érezte aktuálisnak Fecsó, hogy megvalósítsa régen dédelgetett elképzelését: egy olyan alapítványt, ami a kiemelkedően tehetséges magyar fiatalokat támogatja.

“A karantén miatt sajnos előfordul, hogy akinek eddig megvalósulatlanok voltak az álmai, az most még távolabb kerül tőlük. Pedig sokaknak csak egy kis kezdő lökés hiányzik, hogy sínre kerüljön az életük. Őket szeretnénk most felkarolni a sport, tanulás, művészetek terén” – magyarázza az üzletember, aki 21 éves korig keresi azokat az fiatalokat, akikben megvan a spiritusz. Kiskorú esetén a pénz természetesen a szülőhöz vagy gondviselőhöz kerül majd.

“Sok fiatal lehet az országban, aki például kiemelkedően tehetséges zenész, mégsem tudja megengedni magának, hogy hangszert vásároljon, vagy nagy jövő előtt álló sportoló, de az edzéshez szükséges feltételeket nem áll módjában megfizetni… Várjuk bárki jelentkezését, aki ebbe a korosztályba tartozik, és úgy érzi: mindössze a pénz választja el az álmától. Fontos, hogy az egyén jövőébe akarunk fektetni, és reméljük, hogy ha eléri céljait, visszaad majd a társadalomnak” – fogalmaz Fecsó.

Hamarosan megalapul Ifjú Titánok Alapítvány és elkészül saját weboldala is, ám addig is a jelentkezési lehetőség hamarosan Fecsó Hivatalos FB oldalán keresztül is megnyílik. Az elvárás a jelentkezés kapcsán hogy a jelöltek egy rövid videó üzenetben, vagy fényképes e-mailben mutatkozzanak be, vagy legalábbis írják meg, meséljék el a történetüket, az álmaikat, és azt is, mire tudnák fordítani a felajánlott összeget.

Nincs kötött forma, a jelentkezési anyag összeállítása a pályázóra van bízva. Aki valóban tehetséges, az képes összerakni úgy a pályázatot, hogy azzal alátámassza a céljait.

A cégvezető ezután kollégáival együtt személyesen fogja kiválasztani, ki a legméltóbb a támogatásra. “Az elejétől a végéig követjük a folyamatot, hogy a pénz tényleg a lehető legjobb helyre kerüljön” – hangsúlyozza.

Fecsó az arra érdemesnek talált jelentkezőkhöz személyesen is ellátogat, hogy felmérje az életkörülményeiket, és meggyőződjön róla, a támogatás jó helyre kerül. Ezek után az összeg elköltését is pontosan nyomon követi.

“Reménykedünk benne, hogy a munkánknak hamarosan híre megy, és olyan támogatót is találunk, aki szintén szívesen beállna a jó ügy mögé” – mondja, hozzátéve: az alapítvány célja havonta több fiatalt is felkarolni, a kiválasztásban pedig csak a jelölt tehetsége és rászorultsága lesz a döntő.