Feng Ya Ou: Sose volt még ilyen komoly kapcsolatom

Extra

Kiss Nóra ,

Feng Ya Ou és Békefi Viki január óta alkotnak egy párt. A szerelmesek úsznak a boldogságban, és bár még nem költöztek össze, mindennap együtt alszanak. Az énekes elmondása szerint még soha nem volt ilyen komoly kapcsolata, Vikinek pedig párja adta vissza az önbizalmát.

A TV2 Sztárban Sztár leszek! két döntőse közel négy hónapja alkot egy párt. Már a tehetségkutató alatt érezték: működik közöttük a kémia, de akkor szerettek volna kizárólag a műsorra koncentrálni. – Mind a ketten nagyon szimpatizáltunk egymással, és kerestük is a másik társaságát, a kémia is nagyon működött közöttünk. Akkor viszont szerettünk volna csak a műsorra koncentrálni. A döntő után egy héttel hívtam randira Vikit, onnantól elválaszthatatlanok vagyunk – kezdte a Lokál Extrának Feng Ya Ou, aki úgy érzi: sose volt még ilyen komoly kapcsolata.

– A koromból adódóan már én is olyan társat szeretnék magam mellé, akivel tervezhetem a jövőt, én is vágyom egy családra. Vikiben mindezt megtaláltam. Türelemre tanít, odaadásra és kompromisszumra. Tart még nálunk is az összecsiszolódás, ezekből adódnak is nézeteltérések, de szerencsére hamar túljutunk a problémákon – folytatta a 29 éves énekes.

Békefi pedig úgy érzi: szerelme visszaadta az önbizalmát. – Színpadi emberként sokszor kételkedtem magamban, hogy elég jó vagyok-e a szakmámban, de szerintem kételyek nélkül nem lehet ezt a hivatást alázatosan és teljes odaadással űzni. Ya Ou visszaadta az önbecsülésem, folyton dicsér, bókol, udvarol. Most mindent rózsaszín ködben látok, és azon vagyunk, hogy ez így is maradjon. Még nem költöztünk össze, de minden este együtt alszunk valamelyikünknél – tette hozzá Viki.

„Nem féltékenykedünk”

– Mivel mind a ketten a színpadon dolgozunk pontosan tudjuk mivel jár ez az egész. Egyáltalán nem vagyunk féltékenyek, inkább igyekszünk támogatni a másikat a munkájába – mondta a 26 éves énekesnő, aki nem tartja kizártnak, hogy a jövőben közös duettet készítsenek szerelmével.

„Az egész családom odavan Ya Ouért”

Ya Ou szülei vidéken laknak, ezért ők még csak néhány hete ismerkedtek meg Vikivel, aki azonnal szimpatikus volt számukra. A Sztárban Sztár leszek! győztese azonban már kapcsolatuk elején bemutatta párját édesanyjának. – Az egész családom odavan Ya Ouért. Szigetszentmiklóson lakunk, és elég sokat járunk együtt haza. Nekem fontos, hogy a párom jól kijöjjön a szeretteimmel, és szerencsére mindenki nagyon kedveli őt – mesélte Viki.