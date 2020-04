Férjhez ment Demcsák Zsuzsa

Extra

Lokál ,

Teljesült a műsorvezető álma, aki végre Magyarországon is kimondhatta a boldogító igent, így hivatalosan is Krishan Dangwal felesége lett. Az esküvőről az ifjú pár közeli ismerőse mesélt a Blikknek.

Péntek délelőtt mentek az anyakönyvvezetőhöz Zsuzsáék, a ceremónia hamar lezajlott, nagyon meghatódtak mind a ketten – kezdte a lapnak a barát. Ott voltak Zsuzsa gyerekei, Tamara és Beni, akik kivették a részüket mindenből, terítették az asztalt, rendezkedtek otthon, hogy édesanyjuknak semmilyen dolga ne legyen a nagy napon. Zsuzsa testvére és szülei is ott voltak, valamint az egyik legrégebbi barátjuk is velük ünnepelt – árulta el a részleteket az informátor, aki azt is elárulta, hogy a karanténesküvőn Zsuzsa egy nagyon szép ruhát viselt.