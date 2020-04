Mindannyian ki vagyunk téve a fertőzésnek

Belföld

MTI

Mindenki ki van téve annak, hogy megfertőzi a koronavírus, a fiatalok sem kivételek – jelentette ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília azt mondta: az ország minden megyéjében jelen van a vírus. A sűrűn lakott területeken, így Budapesten és Pest megyében magasabbak az esetszámok, de egyetlen vidéki település sem gondolhatja magáról, hogy nem érhet oda a járvány – emelte ki.

Nem nő ugrásszerűen a fertőzött emberek száma Magyarországon, az emelkedés mértéke egyenletes, és ez biztató – hangoztatta. Továbbra is igaz, hogy a fertőzöttek a szoros környezetükben élő egy-két embernek adják át a betegséget.

Magyarországon nem látható olyan exponenciális növekedés a fertőzöttek számában, amilyet néhány környező államban tapasztaltak, és ez valószínűleg a bevezetett intézkedéseknek köszönhető – tette hozzá.

Az országos tisztifőorvos közölte, hogy az eddig a koronavírus-fertőzés következtében elhunyt 20 ember átlagéletkora 73 év, közülük 12-en férfiak és 8-an nők.

Folyamatosan ellenőrzi a rendőrség a rendkívüli intézkedések betartását – közölte a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes közölte: a rendőrség ellenőrzi a kijárási korlátozás, az üzletek korlátozott nyitva tartásának és a hatósági házi karantén szabályainak betartását.

A bevezetett rendkívüli intézkedések hozzájárultak a járvány elleni védekezés hatékonyságának növeléséhez és a fertőzések számának csökkentéséhez, ezért azok hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig fenntartják – mondta.

Ismertette: szerda reggel is érkezett három járat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre és még hármat várnak a nap folyamán, amelyekkel sebészi orvosi maszkokat, speciális orvosi maszkokat, overálokat, továbbá maszkok gyártásához szükséges alapanyagot szállítanak Budapestre. Az operatív törzs utasítása alapján ezek az egyéni védőfelszerelések elsődlegesen az egészségügyi dolgozókhoz kerülnek.

A rendőrségi feladatok közül a közterületi csoportosulások tagjainak figyelmeztetését emelte ki, mint mondta: azt tapasztalják, hogy a csoportosulók többsége a felszólítás hatására együttműködővé válik, de volt már olyan személy, akivel szemben intézkedniük kellett. A kijárási korlátozások bevezetése óta 1128 rendőri intézkedés történt, ebből 956 esetben figyelmeztetésben részesítették az embereket, 49-en helyszíni bírságot kaptak, 123 ember ellen pedig szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök.

Hatósági házi karantént 9679 esetben rendeltek el, a korlátozásra vonatkozó szabályok betartását pedig 71 350 alkalommal ellenőrizték. Tapasztalataik szerint a hatósági házi karantén szabályait betartják az emberek, eddig 322 esetben tettek szabálysértési feljelentést.

Az üzletek nyitva tartásának korlátozásáról azt mondta: 39 üzlet tulajdonosát részesítették figyelmeztetésben, 25-tel szemben szabtak ki helyszíni bírságot és 61 szabálysértési feljelentést tettek.

A határforgalomról szólva elmondta: könnyítő intézkedéseket hoztak éjféltől: az osztrák-magyar határszakasz valamennyi nyitva tartó határátkelőhelyét igénybe vehetik az ingázó dolgozók. Ezzel is biztosítani kívánják, hogy az emberek el tudjanak jutni a munkahelyükre. A szlovák határszakaszról szólva elmondta: az eddig a személyforgalom számára megnyitott Vámosszabadi, Somoskőújfalu, Bánréve és Sátoraljaújhely határátkelőknél a teherforgalmat is engedik. A nemzetközi tranzitforgalomban azonban továbbra is Rajka, Parassapuszta, és Tornyosnémeti áll a rendelkezésére a tehergépjárművek vezetőinek. Kiss Róbert ugyanakkor rámutatott: az ingázás feltétele, hogy a munkavállaló az országba való belépése során fel tudja mutatni a munkáltatói igazolását, vagy a megművelt földterület tulajdonjogát, haszonélvezeti jogát igazolni tudja.

A teherforgalomban a belépő oldalon Tompánál és Ártándnál kell várakozásra számítani, a kilépő oldalon pedig Csanádpalotánál, de ott a kilépő személyforgalomban is – mondta.

Ismertette: a járvánnyal összefüggésben 112 büntetőeljárást indítottak, ebből 23-at csalás, 10-et járványügyi szabályszegés, 19-et közveszéllyel fenyegetés és 27-et rémhírterjesztés miatt. A büntetőeljárásokkal kapcsolatban eddig 32 gyanúsítottat hallgattak ki.

Arra az újságírói kérdésre, hogy javasolja-e az operatív törzs a fővárosnak és a városoknak, hogy tegyék ingyenessé a parkolást a településükön ezzel is elősegítve, hogy ne a közösségi közlekedést használják az emberek, azt mondta: az operatív törzs hatáskörét kormányhatározat szabályozza, és nem jogosult ingyenessé tenni a parkolást, nem írhatja át a parkolásra vonatkozó rendelkezéseket, arra az önkormányzatok jogosultak.

Ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta: a magukról gondoskodni nem tudó idősekről az önkormányzati törvény alapján az önkormányzatoknak kell gondoskodnia, s bíznak abban, hogy az önkormányzatok teljesítik is ezt a feladatukat.

Az egészségügyi intézmények védőeszközzel történő ellátásáról azt mondta: folyamatosan érkeznek a szállítmányok és amikor megérkeznek a termékek, az operatív törzs megoldja a raktározásukat, az ehhez kapcsolódó logisztikai feladatokat, majd a legrövidebb időn belül intézkednek arról, hogy ezek a szállítmányok az intézményekbe el is jussanak. Kedden is folyamatos volt a kiszállítás a kórházakba, a kórházparancsnokok jelzései alapján folyamatosan osztják ki a védőeszközöket az egészségügyi dolgozóknak.