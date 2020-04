Fontos, hogy megfelelően használjuk a fertőtlenítőszereket!

Belföld

Kiss Nóra ,

A járvány terjedésével egyidejűleg a fertőtlenítők, tisztítószerek iránti kereslet is megnőtt. Az országos tiszti főorvos, Müller Cecília a tegnapi tájékoztatón a biztonságos használatra hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy számtalan csaló gyárt hamisított szereket, ezért fontos, hogy mindig olvassuk el a címkén lévő leírást.

– 2284-re emelkedett az igazolt koronavírussal fertőzöttek száma. 121 új beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában, tehát a járvány még emelkedő tendenciát mutat. 239-re nőtt az elhunyt betegek száma, és összesen 390-en távozhattak gyógyultan. 850 fő szorul kórházi kezelésre, közülük 61-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette a legfrissebb adatokat az operatív törzs tegnapi tájékoztatóján Müller Cecília, aki hangsúlyozta: a járvány elleni védekezésnek alapvető feltétele a rendszeres fertőtlenítés.

– A járvány kezdete óta óriási mértékben megnőtt a fertőtlenítőszerek iránti igény. Valahogy kezelni kellett ezt az igényt, mert ez egy szükséges és jogos elvárás volt a lakosság és a szolgáltatók részéről egyaránt – részletezte az országos tiszti főorvos.

Ennek következtében nagyon sok ipari szereplő átállt a fertőtlenítőszerek gyártására. A Nemzeti Népegészségügyi Központ összesen 70 ideiglenes engedélyt adott ki a gyártásukra. – Magyarországon minden fertőtlenítőszer-gyártás és -felhasználás engedélyezéssel történhet, hiszen ez nyújtja a garanciát a megfelelő hatásosságra – mondta Müller Cecília. Emlékeztetett azon bűncselekményekre is, amikor csalók próbáltak hamisított fertőtlenítőket eladni a lakosságnak, főként az időseknek.

– A lakosság elsősorban a címkéből tájékozódhat, hiszen a hatásosságon túl feltüntetnek a kémiai biztonsági törvény alapján olyan jellemzőket, melyek fontos információkat tartalmaznak a felhasználók számára, többek között az országos tiszti főorvos által kiadott engedély számát. Ha ez eleve nem szerepel a címkén, már felkelheti a gyanút. Természetesen ezt is hamisíthatják, óvatosnak kell lenni – folytatta a szakember, aki kiemelte: a járvány elleni védekezéshez vírusölő, vagyis virucid szereket használjunk. Ezek 70-80 százalékos etil- vagy izopropil-alkoholt tartalmaznak. Felületek tisztítására pedig kiváló a hipó.

Müller Cecília a helyes felhasználásra is felhívta a figyelmet. Elmondása szerint fontos, hogy a fertőtlenítőszereket az előírások szerint alkalmazzuk, hagyjuk hatni, és azzal a koncentrációval dolgozzunk, amit feltüntet a gyártó. Arra is figyeljünk, hogy milyen időközönként ajánlott használni, nehogy túladagoljuk.

Veszélyes, ha nem jól tároljuk!

Az országos tiszti főorvos elmondta: szigorúan tilos olyan edényben vagy üvegben tárolni a fertőtlenítőfolyadékokat, amiben megszoktuk, hogy ital vagy étel van. – Fontos, hogy a többi családtag számára is egyértelmű helyen, távol az élelmiszerektől tároljuk ezeket a szereket. Tilos élelmiszertároló edénybe tölteni, például kólásüvegbe. Ez rendkívül veszélyes, és könnyen mérgezéshez vezethet, ha nem figyelünk – hangsúlyozta.

A kézmosást semmi sem helyettesítheti!

Bár manapság egyre nagyobb a kereslet a kézfertőtlenítők iránt és sokan használnak kesztyűt is, ne felejtsünk el kezet mosni sem. Müller Cecília is ezt hangsúlyozta. – Semmi nem helyettesítheti az alapos kézmosást. Hazaérkezés után mindig alaposan mossunk kezet – mondta. A folyamat akkor lesz hatásos, ha legalább 20-30 másodpercig alaposan langyos vízben szappannal dörzsöljük a kezünket. Ez idő alatt akár a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt is dúdolhatjuk, így a kicsiknek élvezetesebb lehet a kézmosás.