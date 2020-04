Fontos tanácsok az operatív törzstől

Extra

Holló Bettina ,

Melyek a maszkviselés pontos szabályai? Terjedhet a vírus ivóvízzel vagy szennyvízzel? Hogyan óvjuk a velünk élő időseket? – ezekre a kérdésekre kért választ a Lokál az operatív törzstől. Fogadjuk meg a tanácsokat, vigyázzunk egymásra!

Melyek a maszkviselés pontos szabályai?

Hétfő óta Budapesten nemcsak a BKK járatain, de az üzletekben, boltokban, piacokon, taxikban is kötelező az arc eltakarása. Már korábban is sokan hordtak maszkot, de sajnos több esetben rosszul. Müller Cecília országos tiszti főorvos a Lokál kérdésére elárulta, hogyan viseljük azt helyesen.

Ne húzkodjuk feleslegesen az orr, a száj, és az áll alá!

Ne nyúljunk be alá, cél, hogy a lehető legkevesebb levegő jusson be!

A maszk takarja el az orrot és a szájat is!

Ha egyszer felhelyeztük a maszkot, akkor azt viseljük mindaddig, amíg az otthonunkba nem érünk!

Ha rajtunk van, cigarettázás céljából se vegyük le!

Hogyan óvjuk a velünk élő időseket?

Ha csak lehet, ne találkozzunk idős szeretteinkkel személyesen. Ha viszont egy fedél alatt élünk velük, Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint az alábbi óvintézkedéseket érdemes betartani.

Hazaérkezés után mossunk kezet, cseréljünk ruhát!

A védendő személy tartózkodjon külön szobában, az ajtót keveset nyitogassák!

Amennyiben több mellékhelyiség van, mindketten egyet-egyet használjanak, ne ugyanazt. Ha erre nincs lehetőség, sűrűbben kell takarítani!

Ha ápolnunk kell idős szerettünket, akkor otthon is viseljünk maszkot, amíg az ápolást elvégezzük!

Terjedhet a vírus ivóvízzel vagy szennyvízzel?

Magyarországon az ivóvíz kiváló minőségű. Kiderült, hogy ez a koronavírus idején sincs másképp.

– Az új koronavírusnak az élettere sajátos, általában abban a közegben érzi magát jól, amiben van valamilyen élő sejt, megfelelő hőmérséklet és egy nedves közeg, tehát a tüsszentés, köhögés, amiben sejtek is lehetnek. Jellemzően vízzel ez a vírus nem terjed, hisz ha bele is kerül a vízbe, nagy mértékben felhígul, és ez nem biztosít megfelelő életteret számára. Az ivóvizünk biztonságos, nyugodtan fogyasztható – válaszolta a Lokál kérdésére Müller Cecília. Az országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy ellenben szennyvízből már kimutatták koronavírust, így akik a foglalkozásuk révén szennyvízkezeléssel foglalkoznak, náluk rendívül fontos az egyéni védelem.