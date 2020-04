Főpolgármester úr, a szerda nem szombat!

Belföld

Lokál ,

Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója és Fürjes Balázs államtitkár közösen kérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy oldja meg a szerdán kialakult tömegközlekedési helyzetet. Karácsony és a BKK szombati munkarendet hirdetett, ezzel óriási káoszt okozva: az emberek, a kevés jármű miatt egymás hegyén-hátán utaztak a munkahelyeikre. Mindezt a járvány kellős közepén!

Karácsony Gergely olyannyira függetlenítette magát a kormány által koordinált járványügyi helyzettől, hogy egy személyben megállapította, milyen közlekedésre van szüksége Budapestnek, ebben, a sosem tapasztalt helyzetben. Szombati munkarendet hirdetett, a kevesebb jármű miatt így óriási tömeg alakult ki a közlekedési eszközökön.

Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár szerint a szombati menetrend szerinti járatokon lehetetlen a távolságtartás reggelente, így joggal „akadtak ki” az utasok. Twitter-bejegyzésében írta azt is, hogy felkérte Vitézy Dávidot, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatóját, hogy álljon rendelkezésre és segítse a munkát.

„Sok tízezer ember háborodott fel ma reggel, amikor szembesült azzal, hogy a BKK mától a szombati menetrend szerint közlekedteti a járatait. Amióta bejelentették, világos volt, hogy itt valami nem stimmel: egy rendkívüli járványhelyzeti munkanapi menetrend helyett, talán lustaságból, talán nemtörődömségből, de egyszerűen megpróbálták a szombati menetrendeket ráhúzni a mostani helyzetre. Azonban nincs szombat: pont azok maradtak a buszokon és azok járnak dolgozni, akik műszakos munkarendben dolgoznak. Azaz ebben a helyzetben is értünk helytállnak, kórházakba, áruházakba, üzemekbe, a közüzemeket biztosító munkahelyekre tartanak reggel 5 és 7 között. Ilyenkor az utasforgalom lényegesen magasabb, mint a szombati” – írja Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója, hozzátéve: a tömeges megbetegedések küszöbén a még most is munkába járó emberek joggal várják el, hogy tarthassanak legalább 2 méter távolságot utastársaiktól.

Karácsonynak szokásához híven csak gyenge magyarázkodásra futotta a Facebookon, ahol kénytelen-kelletlen beismerte hibáját, és további járatsűrítéseket ígért. Azonban a szombati menetrendet továbbra sem vonta vissza…