Gál Kristóf: Vesszük az adást, értjük a tréfát

Extra

Holló Bettina ,

Videósorozatot indított Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. A hétköznapi hősöket bemutató miniinterjúban elsőként Gál Kristófot, az ORFK szóvivőjét láthatjuk, aki az operatív törzs sajtótájékoztatóiról is ismerős lehet.

– Most induló videósorozatomban olyan embereket mutatok be, akik kitartóan és fáradhatatlanul dolgoznak mindannyiunkért ezekben a megváltozott napokban – írta Facebook-oldalán Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, akinek Gál Kristóf, az ORFK szóvivője arról a cuki kifestőről is mesélt, amit egy lelkes néző készített az operatív törzsről.

„Nyilván otthon vannak az emberek, ezt a helyzetet sokan kreatívan használják fel. Az emberi fantázia kimeríthetetlen, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a napokban megjelent kifestő, aminek az a lényege, hogy ha unatkozol otthon, levezetheted a feszültséget egy kis színezéssel. A sajtótájékoztató végén megengedtem magamnak azt a kis tréfát, hogy direkt úgy szedtem össze a lapjaimat, hogy ez a kép néhány másodpercre láthatóvá váljon. Fontos, hogy ne veszítsük el a humorérzékünket, akármekkora a baj. Mi, akik ott állunk, ugyanolyan emberek vagyunk, vesszük az adást, értjük a tréfát, olykor jól is esik” – mondta a videóban Gál Kristóf.