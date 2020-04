Gratulálunk! Íme az első kép tatár Csilla kislányáról

View this post on Instagram

2020.04.20.💜💜💜💜. Megszületett Kunos Mimi Elza.🤗💜 Könnyen és gyorsan érkezett meg közénk, így aztán mindannyian csodálatosan vagyunk.🙏💕 Nagyon vártunk már kislányom. 🥰 Kétgyerekes anyuka lettem.🙏💕 #milanrubenkistestója💜 #mimielza💜 #köszönöm💜💕 @kunos_balazs💕 #mostmárnégyentesók🥰