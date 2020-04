Gulyás: Fokozatosan, szigorú menetrend mellett újraindítható az élet

Belföld

MTI ,

Fokozatosan, szigorú menetrend mellett, a koronavírus-fertőzés területi különbségeire tekintettel újraindítható az élet Magyarországon – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Két szabály változatlan: a leginkább veszélyeztetett idősek biztonsága ezután is garantált kell, hogy legyen, és a területi különbségekre is figyelemmel kell lenni. Az aktív fertőzöttek 70 százaléka Budapesten és Pest megyében van, a kijárási korlátozásokat ezért a fővárosban és Pest megye egyes járásaiban továbbra is indokolt fenntartani – fejtette ki a tárcavezető.

Arról is beszélt, hogy a kórházakból kimenő és bejövő betegeket kötelezően tesztelni kell, ahogyan az idősotthonokban dolgozókat is.

Kijelenthető, Magyarország ma olyan helyzetben van, hogy az egészségügy akár a tömeges megbetegedés kezelésére is felkészült – mondta Gulyás Gergely.

Május végéig marad a digitális oktatás

Májusban fennmarad a tantermen kívüli, digitális oktatás, a júniusi helyzetről később döntenek – mondta Gulyás Gergely.

A tárcavezető a kormány döntéseit ismertetve közölte: az egész országban marad az ingyenes parkolás, ez az intézkedés bevált, nem eredményezett komoly forgalomnövekedést, viszont lehetővé teszi, hogy aki megteheti, nem a tömegközlekedést veszi igénybe, ami segíti a fertőzés terjedésének korlátozását.

Kiemelte: a rendezvényekre vonatkozó korlátozások érvényben maradnak, augusztus 15-ig az 500 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet megtartani.

Hangsúlyozta: a vidéken a kijárási korlátozásokat eltörlik, új, az eddiginél lazább szabályokat állapítanak meg, de azt kérik, hogy a védekezési intézkedéseket ott is mindenki tartsa tiszteletben.

Gulyás: Az Európai Néppárt elnöke kérjen bocsánatot Magyarországtól!

Donald Tusknak, az Európai Néppárt (EPP) elnökének bocsánatkérését várja Magyarország, miután az Európai Bizottság az uniós szabályokkal összhangban állónak találta a magyar pandémiás intézkedéseket – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy Vera Jurova uniós biztos szerdán ismét egyértelművé tette a pandémiás helyzettel kapcsolatos magyar intézkedések összhangban állnak az EU jogszabályaival, kötelező előírásaival és szerződéseivel.

A miniszter aggasztónak nevezte, hogy a Fidesz európai pártcsaládjában, az EPP-ben is voltak olyanok, akik hangulatot keltettek Magyarországgal szemben, különösen szomorú, hogy az EPP elnöke is ebbe a körbe tartozott.

Szólt arról is, megalapozatlan és kifejezetten szégyenteljes volt az a magatartás, hogy a magyar baloldal képviselői, “a Demokratikus Koalíciótól a Jobbikig” Brüsszelbe rohangáltak, hogy saját országukat feljelentsék.

Gulyás: Bejelentés után gyakorolhatók az engedélyköteles tevékenységek

Közigazgatási egyszerűsítésekről döntött a kormány: az engedély alapján gyakorolható tevékenységek – egyes kivételekkel – mostantól bejelentés után gyakorolhatóak lesznek – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely ismertetése szerint ha valaki bejelenti egy tevékenység megkezdését és a hatóság azt nyolc napon belül nem tiltja meg, akkor a kilencedik naptól szabadon elkezdheti azt gyakorolni.

Hozzátette: mintegy két tucat ügycsoport továbbra is engedélyköteles; a részletszabályok hamarosan megismerhetőek lesznek.

Elmondta, remélik, hogy az egyszerűsítéssel a koronavírus-járvány időszakában kevesebb lesz a személyes kapcsolattartás, illetve csökken a vállalkozások adminisztrációs terhe.

Gulyás: Feloldják a magánegészségügyi korlátozásokat

Május 4-től feloldja a kormány a magánegészségügyre vonatkozó korlátozásokat – közölte Gulyás Gergely.

Elmondta, a korlátozások feloldása azért is fontos, mert a magánegészségügy hozzá tud járulni a közegészségügy tehermentesítéséhez.

Hozzátette: a közegészségügyi korlátozásokat négy lépésben, különböző időpontokban oldják fel különböző szakrendelésekre vonatkozóan.

Kitért arra, hogy a magyar oktatási rendszer a jelenlegi helyzetben felkészült a hétfőn induló érettségi megtartására.

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy hétfőtől több adatot közölnek: a megbetegedésekre és halálozásokra vonatkozó adatokat külön ismertetik Budapestre és azokra a Pest megyei járásokra nézve, ahol fennmaradnak a kijárási korlátozások.