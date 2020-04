Gyász! Elhunyt Bill Withers legendás soulénekes

Extra

Nyolcvanegy éves korában meghalt Bill Withers, az 1970-es évek ünnepelt soulénekese, az Ain’t No Sunshine és a Lean On Me című legendás dalok szerzője és előadója.

A többszörös Grammy-díjas zenész halálát szívbetegség okozta. A BBC jelentése szerint hétfőn hunyt el Los Angelesben.

Családja közleményben tudatta a halálhírt, mint fogalmaztak, Withers “költeményei és zenéje révén őszintén szólt az emberekhez és összekapcsolta őket egymással”.

Withers nevéhez fűződik a hetvenes évek néhány legemlékezetesebb dala, köztük a Just The Two Of Us, a Lovely Day, a Use Me, az Ain’t No Sunshine és a Lean On Me, amelynek több feldolgozása is felkerült a közösségi oldalakra az elmúlt napokban, ugyanis sokan ezzel a dallal fejezik ki támogatásukat az egészségügyi dolgozóknak.

Noha az énekes 1985-ben abbahagyta a zenélést, a dalai később is óriási hatással voltak az r’n’b és hip-hop előadókra, köztük a Blackstreet nevű amerikai formációra és Eminem amerikai rapperre.

Withers 1938-ban született, ő volt a család hat gyermeke közül a legfiatalabb. Édesapját még gyermekkorában elvesztette, anyja és nagyanyja nevelte fel. Viszonylag későn, 29 évesen ismerkedett meg a zene világával, miután kilenc évig szolgált az amerikai haditengerészetnél. Autodidakta módon tanult meg gitározni, miközben szerelőként dolgozott, a fizetését pedig stúdiófelvételekre költötte Los Angelesben.

“Rájöttem, nem kell virtuóznak lenni ahhoz, hogy az ember tudja magát kísérni”- mondta 2015-ben a Rolling Stone magazinnak nyilatkozva. A zenészt abban az évben iktatták be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

Just As I Am című első albumát 1970-ben vette fel és a rajta szereplő Ain’t No Sunshine-ért később megkapta a Grammy-díjat.

Withers a karrierje csúcsán vonult vissza, de az 1990-es években azért még néha színpadra lépett a szaxofonos Grover Washington Jr-ral.