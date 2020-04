Gyász! Meghalt Peter Beard neves amerikai természetfotós

Külföld

MTI ,

Meghalt 82 évesen Peter Beard neves amerikai természetfotós, hírnevét leginkább az afrikai vadont megörökítő képeinek köszönheti.

Beard eltűnését majdnem egy hónappal ezelőtt jelentette be családja. Holttestét vasárnap találták meg Long Island-i otthona közelében, az erdőben.

“Ott halt meg, ahol élt: a természetben” – írta családja a művész weboldalán vasárnap éjszaka. A hajdan felfedező, kalandor és playboy hírében álló fotósnál az elmúlt években demencia alakult ki és legalább egy alkalommal agyvérzésen esett át.

Családja megerősítette, hogy a vasárnap a montauki Camp State Parkban talált holttest Beardé. Ugyan orvosszakértői vizsgálat még nem történt, az East Hampton-i rendőrség képviselője hétfőn elmondta, “meglehetősen biztos benne, hogy Beard az”. Hozzátette, öngyilkosságra, idegenkezűségre nem gyanakszanak.

A művész leghíresebb képeit Afrikában készítette, Kenyában. Legismertebb műve az 1965-ben megjelent The End of the Game, amely Afrika szépségét és romantikáját, egyben veszélyeztetett vadjainak tragédiáját dokumentálta.

Divatmagazinoknak is dolgozott, modelleket fotózott, több híres manökennel volt viszonya, egyikükkel, Cheryl Tiegsszel egy ideig házasok is voltak – írta a New York Times.

Barátja volt Andy Warhol, Truman Capote, Salvador Dalí és a Rolling Stones is.

Beard jómódú manhattani családba született 1938-ban. A Yale Egyetemen tanult – többek között – művészettörténetet.

Az egyetem után Dániába utazott, ahol portrét készített Karen Blixenről, akinek Isak Dinesen álnéven írt visszaemlékezései Távol Afrikától címmel jelentek meg. A fotós később Blixen egykori afrikai kávéültetvénye mellett vásárolt telket.