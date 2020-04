Győrfi Pál szupersztár lett – Videó!

– Most már gyűjtöm ezeket a vicces bejegyzéseket, képeket, videókat, amelyeket rólam készítenek az internetezők. Jót mulatok rajtuk, de a többségüket nemcsak viccesnek, hanem hasznosnak is találom, hisz mindamellett, hogy humorosak, a fontos üzeneteket is közvetítik – állítja OMSZ szóvivője, akinek személyes kedvencei is akadnak, például az Audioshake zenekar Győrfi Pál (köszönet-dal a mesternek) című száma.

–Többen is dalba foglalták már a nevemet, operába, kemény rockba, rapbe, popba, de Bella Levente formációjának, az Audioshake-nek a dala és videóklipje azért is tetszik, mert néhány másodpercre Spongyabobbal és Tunyacsáppal is együtt szerepelhetek, márpedig ez a rajzfilm a gyermekeim egyik kedvence – meséli a lapnak a szóvívő.

Az Audioshake frontembere, Bella Levente másfél éves gyermeke altatása közben találta ki, hogy dalt ír Győrfi Pálról, a szövegét mintegy negyedóra alatt alkotta meg.

– Alig negyvennyolc óra leforgása alatt született meg a komplett dal és a videóklip, amely nemcsak a közönség, hanem – legnagyobb örömünkre – Győrfi Pál tetszését is elnyerte. E-mailben felvettük vele a kapcsolatot, és volt olyan jó fej, hogy válaszolt is a levelünkre. Megköszönte, hogy dalba foglaltuk a nevét, és hogy ilyen humoros köntösben terjesztjük az „igét” – árulta el a Borsnak Bella Levente.