Harc a vírus ellen földön és levegőben

Belföld

Beringer Roland ,

Jó érzés, hogy a munkánkkal hozzá tudunk járulni a vírus elleni küzdelemhez – mondta a Lokálnak Agócs Béla repülőgép-szerelő, aki a Wizz Air gépein dolgozva vesz részt a Kínából érkező egészségügyi védőfelszerelések Magyarországra szállításában. A szakember elárulta, hogyan zajlik a rakományok szállítása, és hogy milyen biztonsági előírásokat kell betartaniuk a veszélyhelyzet idején.

Folyamatosan érkeznek az egészségügyi szállítmányok Kínából, eddig legalább száz tonna védőfelszerelés landolt Budapesten. A Lokálnak sikerült beszélnie a szállításokban részt vevő egyik szakemberrel. Agócs Béla már 18 éve dolgozik repülőgép-szerelőként, három éve pedig a Wizz Airnél. A jelenlegi veszélyhelyzetben nemcsak repülőgépek karbantartását kell elvégezniük, hanem rajonként egy-egy szerelőnek utaznia is kell a szállítmányokkal, hogy az esetleges műszaki meghibásodásokat azonnal, helyben megtudják elhárítani.

– Mi együtt repülünk a rajban, ami három, négy vagy akár öt repülőből áll. A szerelő mindig az utolsó gépen utazik a tartalék alkatrészekkel, szerszámokkal, hogy ha valamelyik repülőgép meghibásodna, rögtön tudjon segíteni – mondta a szakember.

– Az úti célra való megérkezéskor én csak annyi időre hagyhatom el a gépet, hogy megbizonyosodjak róla, minden rendben van a repülőgéppel. Ilyenkor a protokollnak megfelelően körbejárom, és átvizsgálom, hogy minden része rendben van-e, sérülésmentes-e. A szigorú biztonsági és egészségügyi előírások miatt a repülőtér épületébe, illetve a városba nem megyünk, nem mehetünk be. A közbenső tankolásnál a helyi megbízott szerelők vizsgálják át a gépeket, én nem szállhatok le. Ezenfelül a kollégámmal együtt a berakodást igyekszem segíteni, koordinálni. Miután végeztünk ezekkel a feladatokkal, kötelezően 15-16 órát pihenünk a visszaút előtt – tájékoztatott a légitársaság alkalmazottja.

A több ezer kilométer megtétele után a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren természetesen fokozott, a megszokottnál jóval szigorúbb ellenőrzésen esik át a személyzet. – Az egészségügyi dolgozók a helyszínen testhőmérsékletet mérnek, illetve egy nyilatkozatot kell kitöltenünk arról, hogy hogyan érezzük magunkat. Mivel tisztában vagyunk ennek a küldetésnek a súlyával, igyekszünk mindent megtenni, hogy elkerüljük a fertőzést. A Wizz Airnek mindig is a biztonság, valamint az utasok és a személyzet egészsége a legfontosabb. Nincs ez másként most sem. Ha egy pilóta elkapja a vírust, akkor a vele együtt utazó személyzet is karanténba kerül. Kínai útjaink során a helyiekkel nem érintkezünk, így veszélynek nem vagyunk kitéve – mesélte el tapasztalatait a rutinos szerelő.

Béla megtiszteltetésnek érzi, hogy ilyen fontos és nemes küldetés részese lehet. – Bár én is tartottam a fertőzéstől, és a családom is féltett, a második út után már ők is nyugodtabb szívvel engednek el. Jó érzés, hogy a munkánkkal hozzá tudunk járulni a vírus elleni küzdelemhez. Magasztosnak tűnhet, amit teszünk, de én inkább a betegekkel törődő ápolók előtt emelem meg a kalapomat. Ők az igazi hősök!

Mennyi ideig tart az út?

A nagy távolság miatt a magyar gépeknek Kazahsztánban meg kell állniuk tankolni. Az út Budapestről a kazah fővárosba, Nur-Szultanba öt óra, onnan nagyjából még hat vagy hét óra Kínáig, attól függően, hogy Sanghajba, Pekingbe vagy esetleg Sencsenbe mennek a gépek. A 15-16 órás pihenőidővel együtt így valamivel több mint két napig tart egy oda-vissza út.