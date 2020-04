Hátborzongató! Ellopták a kórházból a beteget, majd az erdőben hagyták a holttestét

Belföld

Emberölés miatt nyújtott be vádiratot a Pest Megyei Főügyészség az ellen a három fő ellen, akik azért, hogy pénzéből saját megélhetésüket biztosítsák, egy időskorú, beteg férfit kihasználtak, végül a halálát okozták.

A két férfi és egy nő kifosztotta, többször magára hagyta azt a mozgássérült férfit, akinek a holttestét végül egy erdőben találták meg.

A három ember közös albérletben lakott a közel hetvenéves, mindkét lábának amputálása után tolószékbe kényszerült férfival, akinek elvették a bankkártyáját, amit rendszeresen használtak.

A sértett lehetőségeihez mérten többször is megpróbált kiszabadulni a vádlotti körből, azonban az elkövetők mindig el tudták érni, hogy a sértettet végül visszavigyék éppen aktuális közös albérletükbe, de egyre kevésbé viselték gondját. Végül a vádlottak már teljesen elhanyagolták a sértett addig is minimális gondozását, aki ennek következtében ismét kórházba került, ahol állapotán sikerült javítani és a vádlottaknál maradt bankkártyáját is le tudták tiltani – írják az Ügyészség oldalán.

Ezután a három fosztogatóból ketten az idős ember rokonának adta ki magát a kórházban, majd azzal az indokkal, hogy kiviszik cigarettázni, kitolták az épületből. Először egy Budapest belvárosában lévő bankfiókhoz szállították, ahol százezer forintot felvetettek vele számlájáról, majd új, vidéki albérletükbe vitték.

Az albérletben azután a vádlottak egyáltalán nem gondoskodtak a beteg sértettről, állapota rosszabbodása ellenére sem hívtak hozzá orvost és ennek következtében elhunyt. A halála után a vádlottak a sértettet egyszerűen kitolták a tolószékében az albérletük közelében lévő erdőbe és otthagyták.