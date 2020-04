Herczegh Anita: Az összefogás idejét éljük

Belföld

Nemcsak a félelem és a fájdalom, hanem az összefogás idejét is éljük – hangsúlyozta Herczegh Anita pénteken, az ajkai Magyar Imre Kórház előtt tartott sajtótájékoztatón a koronavírus-járványra utalva.

A köztársasági elnök felesége kiemelte: nagyon sokan keresik a választ arra, hogy mit tehetnének a válsághelyzet enyhítéséért, és az országos karitatív szervezek is összefogtak.

Herczegh Anita reményét fejezte ki, hogy az összefogás erejéből “viszünk magunkkal a válság utáni időkre is”.

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) elnöke arról beszélt, hogy az adományt az ajkai, a debreceni, a kiskunhalasi, a miskolci, a szekszárdi és a székesfehérvári kórházba juttatják el a karitatív tanács tagszervezetei.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt mondta: most “egy hajóban evezünk”, mindenkinek meg kell tennie azt, amire a járvány leküzdéséhez szükség van. A kormány is ezt tette, az egészségügy készen áll arra, hogy a járvány tetőzésekor is kezelni tudja a helyzetet – fogalmazott. Emellett fontosak az egyéni gesztusok és a jelenlegihez hasonló felajánlások is – tette hozzá.

Nagy Zoltán, a Magyar Imre Kórház főigazgatója kiemelte, hogy az összefogás erőt ad a mindennapi komoly munkához.

Dóczi Dóra, a Johnson & Johnson Consumer Health Divízió marketingvezetője elmondta, hogy a cég “több fronton igyekszik helytállni”, globális és helyi együttműködésekben közreműködve.

A rendezvényen a cég képviselője 10,5 millió forintos, kézkrémből és szájvízből álló csomagot adományozott a hat, koronavírusos betegeket is ápoló magyarországi kórháznak.