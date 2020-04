Herczegh Anita: Most emberségből és önzetlenségből is vizsgázunk

Belföld

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet mindenapjai nemcsak az egészségünket, türelmünket, kitartásunkat teszi próbára, hanem vizsgázunk emberségből és önzetlenségből is – mondta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége szerdán Budapesten annak alkalmából, hogy egészségügyi dolgozóknak újabb adományokat adtak át.

A magyarok mindig is híresek voltak leleményességükről, és ez ma is megmutatkozik. Nap mint nap a segítség ezernyi formájával találkoznak, az adományozók nagyon sokféleképpen fejezik ki a hálájukat az egészségügyi dolgozók felé: van aki étellel, lakással, vagy éppen autóval segít – mondta el Herczegh Anita, aki hangsúlyozta: minden felajánlásnak fontos szerepe van.

A köztársasági elnök felesége szólt arról is, bízik benne, hogy az a kiemelt figyelem és hála, ami az egészségügyi dolgozók felé árad most, megmarad a békésebb időkben is.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) elnöke elmondta: az elmúlt hetekben több tucat kórházba és idősotthonba juttatták el azokat az adományokat, amelyeket az egyéni és cégek általi felajánlásokon keresztül tudtak beszerezni.

A támogatásokkal az egészségügyi és szociális dolgozók munkáját kívánják segíteni – tette hozzá.

Soltész Miklós köszönetet mondott az adományok felajánlóinak, a karitatív szervezeteknek a szervezésért, és külön kiemelten az egészségügyi és szociális területen dolgozóknak a helytállásukért.

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója elmondta, hogy a vöröskereszt a karitatív tanács tagjaként segélyezési feladatokat is ellát a többi karitatív szervezettel egyeztetve, és a 1357-es adományvonal alkalmas arra, hogy aki szeretné az támogathassa a munkájukat.

Németh János, a Porsche Hungaria Skoda márkaigazgatója arról beszélt, hogy a legnagyobb köszönet és tisztelet az egészségügyi dolgozóknak jár, akik nap mint nap ádáz küzdelmet folytatnak a koronavírus ellen.

Nekünk most az a feladatunk, hogy az ő munkájukat támogassuk, és éppen ezért döntött úgy a Porsche Hungaria, hogy három hónap erejéig egy-egy Skoda személygépkocsit bocsát rendelkezésre a járvány elleni védekezést segítendő – közölte. Az egyik autót a Budai Egészségközpont, a másikat a Szent János Kórháznak kapja.

Megjegyezte, hogy egy harmadik autójuk már két hete “teljesít szolgálatot” a mobilkórháznál. Továbbá kitért arra is, hogy eddig a márkakereskedőik nyolc autót bocsátottak egészségügyi intézmények rendelkezésére.

Kiss Pál, a Porsche Hungaria szervizértékesítési igazgatója elmondta, hogy a Skoda és a Volkswagen márka összesen 24 járművet biztosít a védekezés támogatására. A Volkswagen márkaszervíz-hálózat május végéig minden egyes, javításra érkező autó után ezer forintot ajánl fel az egészségügyi intézmények támogatására – közölte.

Hoffer Zoltán, a Budai Egészségközpont főigazgatója elmondta, hogy a járványhelyzet elején az elsők között ajánlották fel a segítségüket az operatív törzsnek, és 2-3 hét leforgása alatt egy 120 ágyas járványkórházat alakítottak ki az épületükben.

Takács Péter, a Szent János Kórház főigazgatója arról beszélt, hogy az ő intézményük az egyik legnagyobb koronavírus-ellátó az országban. Jelenleg 90-nél több igazolt koronavírusos beteget ápolnak, és 60 ember van járványügyi megfigyelés alatt – közölte.

Mint elhangzott, a kórházak a felajánlott autókkal a dolgozóikat szállítják munkába, illetve haza, elkerülve így a tömegközlekedés igénybevételét.