Hova tűnt az orvos a Pesti útról?

Belföld

Lokál ,

Csak Karácsony Gergely főpolgármester szerint van minden rendben a Pesti úti idősotthonban, szerinte orvos is végig dolgozott az intézményben. Az országos tiszti főorvos és a kormányhivatal emberei azonban mást mondanak. Utóbbi szerint például két nap alatt három ellenőrzést is végeztek, orvost egyszer sem találtak. Az otthonban 28-an haltak meg a koronavírus miatt.

Vajon mi gyógyítja a betegeket? Különböző dokumentumok, a tesztek vagy az orvos? Nos, a főpolgármester szerint előbbi kettő, hiszen ha felmerül, hogy miért nincs (vagy nem volt) orvos a Pesti úti idősotthonban, folyton különböző papírokat lobogtat, illetve teszteket követel. Miközben több ellenőrzés is azt mutatja, hogy nem volt orvos abban az idősotthonban, ahol összesen 284-en fertőzöttek meg, 28-an pedig meghaltak.

Budapest Főváros Kormányhivatala például csütörtökön azt közölte, hogy az elmúlt két napban háromszor is tartottak szúrópróbaszerű ellenőrzést az intézményben, orvost azonban egyik alkalommal sem találtak sehol.

– A célzott ellenőrzés kiemelten azt vizsgálta, hogy van-e folyamatos orvosi ellátás az intézményben különös tekintettel arra, hogy a napokban a mentők által elvégzett második körös mintavételből kiderült, hogy most is több tucat fertőzött idős lakó van jelenleg is az intézményben – közölte a kormányhivatal. Hozzátették, a folyamatos orvosi ellátás hiánya álláspontjuk szerint különösen aggályos a gócponttá vált intézményben, ahol jelenleg is nagy számban vannak fertőzöttek.

Müller Cecília országos tiszti főorvos, aki korábban személyesen ellenőrizte az intézményt, az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy legalább egy hétig fizikailag nem volt az intézményben jelen orvos, tehát bizonyosan nem tudta helyben vizsgálni a gondozottakat. Az intézménnyel kapcsolatos vizsgálat folyamatban van.