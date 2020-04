Belföld

Mint arról korábban beszámoltunk, életének 88. évében meghalt Fekete György belsőépítész, iparművész, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tiszteletbeli elnöke. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán tisztelgett egy fotóval.

“Isten nyugosztalja a Magyar Művészeti Akadémia néhai elnökét, Fekete Györgyöt // György Fekete, the former President of the Hungarian Academy of Arts has left us. May God rest his soul in peace!” – írta a kormányfő megemlékező bejegyzéséhez: