Így buzdít otthon maradásra Samuel L. Jakson – Videó!

A televíziós műsorvezető Jimmy Kimmel is otthon tölti idejét a koronavírus járvány idején, így jó pár forgatása elmaradt. De, hogy a nézők ne szenvedjenek semmiben hiányt, saját házában készít riportokat sorstársaival akik szintén önkéntes karanténban vannak.

Többek között megkereste Samuel L. Jakson színészt is, aki mindig lazán és őszintén mondja el a véleményét, ha kell akkor egy-két trágár szó kiejtésével segít nyomatékosabbá tenni a mondókáját. Sam is mint már nagyon sokan arra kéri embertársait, hogy maradjanak otthon, tartsanak be minden szabályt amit kérnek és tanácsolnak a szakértők.

A színész az adományozásban is ki veszi a részét, olyan közösségeken segít, akik nehezen jutnak most élelmiszerhez. Másokat is arra buzdít, hogy ha teheti segítsen és adományozzon.