Így kell helyesen kezet mosni!

Belföld

Kiss Nóra ,

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a rendszeres kézmosással tudunk a legjobban védekezni mindenféle baktérium, vírus, többek között a koronavírus ellen is. Az viszont nem mindegy, mindezt hogyan tesszük. Nedvesítsük be langyos vízzel a kezünket, majd szappannal alaposan mossuk meg az ujjainkkal és hajlatokkal együtt. Az öblítés után pedig töröljük szárazra. A folyamat legalább 20–30 másodpercig tartson. Pontosan ennyi ideig tart a Tavaszi szél vizet áraszt című dal eléneklése is, így a kézmosás közben akár dalra is fakadhatunk.