Így tölti a karantént Tóth Vera – Fotó!

Kiss Nóra ,

Tóth Vera is igyekszik hasznosan eltölteni az időt addig, amég a járvány miatt nem állhat újra színpadon. Az énekesnő a konyhában, főzéssel tölti a karantént. Vera mindig is érdeklődött a gasztronómia iránt, de séf párja, Zoli mellett még több új receptet és technikát megtanult.

“A színpad mellett a másik szerelem a konyha és a kajaaa! Persze pironkodva nyúlok bármihez is, nem tervezek gasztro szakembernek állni, mert a zene az első az életemben és az is marad. De, míg nem koncertezhetünk újra és ha lógatom is emiatt az orrom, figyelemelterelés gyanánt megtanulhatok egy csomó receptet, technikát a páromtól” – írta közösségi oldalán az énekesnő.