Így változik az érettségi a járvány miatt

Belföld

Kiss Nóra ,

Nem kell tovább izgulniuk a végzős diákoknak: különleges óvintézkedések között, de ez évben is megtartják az érettségi vizsgákat az egész országban. A Lokál Extra összeszedte a legfontosabb tudnivalókat, amire készülniük kell a vizsgázóknak.

– A kormány úgy döntött, hogy kizárólag azoknak lesz lehetőségük érettségit tenni, akiknek a továbbtanulás miatt erre szükségük van, ez mintegy 83 ezer diákot érint. A mostani vizsgaidőszakban előrehozott vizsgákra nem lesz mód – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki hozzátette: csak írásbeli érettségi lesz idén, szóbeli vizsgákat csak annál a néhány tárgynál lehet megtartani, ahol írásbeli letételére eddig nem volt lehetőség. Ilyen a célnyelvi civilizáció, a bibliaismeret, a judaisztika, a népművészet és a hittan. Ez összesen 3178 embert érint. Speciális a testnevelés is, amire külön szabályok születnek majd. Senkinek sem kötelező érettségit tennie, a vizsgák ősszel pótolhatóak. Az írásbeli vizsgákat úgy kell megszervezni, hogy egy teremben tíznél többen ne legyenek, és a másfél méteres távolságot is be kell tartani.

Gulyás megjegyezte: ha nem tartanák meg az érettségit, az a felvételi eljárásban a felsőfokú intézményekbe való jelentkezés során olyan káoszt eredményezne, ami nem megengedhető.

A legfontosabb tudnivalók:

– az érettségiket május 4–21. között tartják meg

– csak írásbeli vizsga lesz

– 1 teremben maximum 10 fő tartozódhat, betartva a 1,5 méteres védőtávolságot

– nem kötelező most vizsgázni, ősszel is lehet

– a ballagásokat nem lehet megtartani

– az idei érettségi vizsga a különleges körülmények ellenére teljes értékű lesz

Kik nem vizsgázhatnak?

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szerint törlik a vizsgajelentkezések közül az alsóbb évfolyamos, nem végzős tanulók előrehozott érettségijeit, a pótlásukra ősszel és későbbi vizsgaidőszakokban lesz mód. Hozzátette: szintemelő vizsgákat szintén csak azok tehetnek, akik idén felvételiznek. Ez igaz azokra is, akik korábban érettségiztek, és az idei felvételi miatt jelentkeztek szintemelő vizsgákra.

„Örülök, hogy le tudok érettségizni!”

A 19 éves 12. osztályos Kinga a Lokálnak elmondta: már annak is örül, hogy idén leérettségizhet, és így felvételizhet a Budapesti Gazdasági Egyetem közgazdász szakára.

– Tartottunk tőle, hogy a járvány miatt nem tudunk levizsgázni, de a helyzethez képest szerintem a legjobb opciót választották. A digitális oktatás miatt egyébként is nehezebb megoldani a szóbelikre való felkészülést, az írásbelikre viszont folyamatosan tudunk gyakorolni. A szóbeli eltörlésével pedig egy pluszstressz is lejön a vállunkról – mesélte.