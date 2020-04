Így zajlik a laborban a munka – Videó!

Belföld

A koronavírus magyarországi megjelenése óta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) Nemzeti Biztonsági Laboratóriuma folyamatosan dolgozik. Ebben a laborban izolálták Magyarországon először sikeresen a koronavírust március közepén.

Itt és másik hét hivatalosan akkreditált laboratóriumban állapítják meg, hogy valaki fertőzött vagy sem. A biztos eredményhez kettő vagy akár több vizsgálatra is szükség lehet. A laborban éjjel-nappal dolgoznak. Barcsay Erzsébet, a virológiai osztály vezetője elmondta: a tünetek megjelenése előtt, a lappangási időszakban nehezen kimutatható a koronavírus. Beszámolt arról is, hogy sok szeretetet és figyelmességet kapnak a laborosok is – ismertetik a koronavírus.gov.hu oldalán.

Fontos tudni, hogy a koronavírus-járványnak már abban a szakaszában tartunk, amikor bárki és bárhol fertőzött lehet. A laborvizsgálattal beazonosított fertőzöttek számánál jóval magasabb lehet a tényleges fertőzöttek száma. A járványt tehát a laborvizsgálat sem tudja megállítani, de ha a háziorvos szükségét látja annak, hogy laboreredménnyel erősítse meg gyanúját, akkor mintavételezés céljából a mentőket is kiküldheti a fertőzés-gyanús személy otthonához. Az enyhe tünetes fertőzötteknek otthoni karanténban kell maradnia, kórházba csak a kórházi ellátásra szorulókat szállítják a mentők.