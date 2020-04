Írásbeli érettségi lesz, betartva a másfél méteres távolságot

Belföld

Kiss Nóra ,

Május 4-től írásbeli érettségi vizsgát tehetnek a diákok, de aki szeretné, akár őszre is halaszthatja. Érdemes átgondolni a döntést, hisz az utóbbi esetben érthetően csak a jövő évi felvételi eljárásba lehet bekapcsolódni. A Lokál összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

A szerdai kormányülésen döntés született az érettségik lebonyolításáról az oktatási akciócsoport javaslatai alapján. Az idei vizsgák menetéről és feltételeiről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be a tegnapi kormányinfón.

– Az idei érettségire jelentkezők összesen 113 ezren vannak. Ebben benne vannak azok is, akik előrehozott érettségire jelentkeznek. A kormány úgy döntött, hogy kizárólag azoknak lesz lehetőségük érettségit tenni, akiknek a továbbtanulás miatt erre szükségük van, ez mintegy 83 ezer diákot érint. A mostani vizsgaidőszakban előrehozott vizsgákra nem lesz mód – kezdte tájékoztatóján Gulyás Gergely, aki hozzátette: csak írásbeli érettségi lesz idén, szóbeli vizsgákat csak annál a néhány tárgynál lehet megtartani, ahol írásbeli letételére eddig nem volt lehetőség. Ez összesen 3178 ember érint. A döntés szerint pedig senkinek sem kötelező érettségit tennie, a vizsgák ősszel pótolhatóak. A miniszter azt is elmondta, hogy a vizsgák május 4-én megkezdődnek, és nagyjából 2 hétig fognak tartani – tette hozzá. Az írásbeli vizsgákat úgy kell megszervezni, hogy egy teremben tíznél többen ne legyenek, és a másfél méteres távolságot is be kell tartani.

Gulyás megjegyezte: ha nem tartanák meg az érettségit, az a felvételi eljárásban a felsőfokú intézményekbe való jelentkezés során olyan káoszt eredményezne, ami nem megengedhető.

Az OKJ-s vizsgák szintén írásban történnek majd, erről az Innovációs és Technológia Minisztérium ad majd bővebb tájékoztatást.

A veszélyhelyzet idején egyébként az arra alkalmas vizsgaközpontok online módon is szervezhetnek nyelvvizsgát. Az elektronikus vizsga lehetősége az egészségügyi kockázatok növelése nélkül segíti elő, hogy a tanulók többletpontokhoz juthassanak a felvételi eljárásban. Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára korábban hangsúlyozta: a legfontosabb, hogy a kialakult járványhelyzetben ne érje hátrány a továbbtanulni szándékozó tanulókat, akik otthonról, közvetlen kontaktus nélkül letehetik a nyelvvizsgát.

Fő a biztonság

A kormány az érettségi vizsgák időpontját a járványügyi szempontok alapján határozta meg, ezért döntött a mielőbbi, május 4-i kezdés mellett – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma csütörtökön az MTI-vel.

Az írásbeli vizsgák május 21-ig tartanak. Szóbeli vizsga kizárólag azon tárgyak esetében lehetséges, amelyeknek középszinten csak szóbeli vizsgarésze van (például hittan), továbbá szóbelit kell szervezni testnevelés tantárgyból. Az írásbeli alól felmentéssel rendelkező tanulók szintén szóban vizsgázhatnak. Kitértek arra is: a vizsgajelentkezések közül törölték az alsóbb évfolyamos, nem végzős tanulók előrehozott érettségijét, valamint az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő vizsgákat, ezekre ugyanis nincs szükség az idei felvételi eljárásban, ezeket később lesz mód pótolni. Megtarthatóak ugyanakkor azok a szintemelő vizsgák, amelyek a felsőoktatási felvételiben való részvételhez szükségesek.

A vizsgák lebonyolítása során fokozott figyelmet fordít a kormány a biztonságra és az érintett vizsgázók, illetve pedagógusok egészségének védelmére.

Az első héten, a legtöbb vizsgázót érintő írásbelik a szokásos 8 óra helyett 9 órakor kezdődnek. A vizsgák során a helyiségeket fertőtleníteni kell, a diákok és a pedagógusok számára igény szerint maszkot biztosítanak. A kollégiumi elhelyezést az érettségizők számára igény esetén biztosítják, ilyen esetekben egy szobában egy tanuló helyezhető el.

Az érettségitől való visszalépésre természetesen minden jelentkezőnek lehetősége van, aki bármely okból úgy ítéli meg, hogy inkább egy későbbi időszakban szeretne vizsgázni, ebben az esetben a befizetett vizsgadíjakat is visszafizetik.

A további tudnivalókról tájékoztatni fogják az iskolákat, diákokat – jelezte a minisztérium.