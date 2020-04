Istenes László: Végre lányos nagypapa leszek

Extra

Kiss Nóra ,

Istenes Lászlónak hamarosan megszületik a negyedik unokája, végre egy kislány. Az 56 éves sportos műsorvezető nem érzi magát klasszikus nagypapának, de elmondhatatlanul boldog, hogy bővül a család.

Istenes László hamarosan négyszeres nagypapa lesz. Az első házasságából született Istenes Bence műsorvezető eddig két, Boglárka pedig egy fiúunokával ajándékozta meg. A műsorvezető nagyobbik lánya most ismét várandós, kislányt hord a szíve alatt.

– Bogiéknál nemsokára megszületik a második gyerkőc. Nemrég derült ki, hogy kislány lesz. Nagyon nagy dolog ez számomra, hiszen három fiú után végre lányos nagypapa leszek. Izgatottan várjuk már az új családtag érkezését – kezdte a TV2 Mokka műsorvezetője a Lokál Extrának.

Istenes imádja az unokáit, bár nem mondható klasszikus nagyszülőnek. – Nem tudom elhinni, hogy már nagypapa vagyok, számomra felfoghatatlan. Imádom a kicsiket, de sajnos nincs lehetőségem ezt olyan szinten gyakorolni, mint más. Nem vagyok az a klasszikus, karosszékben hátradőlő, unokáiban gyönyörködő nagypapa, de lehet, hogy ez nekem nem is állna jól. Bogi Németországban él, rendszeresen beszélünk videóhívással. Nagyjából félévente látogatnak haza, és nagy ritkán én is el tudok utazni hozzájuk. Bencéék szintén alapvetően kint élnek, de azért gyakran jönnek haza a munkájuk miatt, akkor azért próbáljuk összehozni a találkákat, bár nehéz így összeegyeztetni, és nagyon hiányoznak is a kicsik, de mikor találkozom velük, igyekszek mindent bepótolni.

„Kata azonnal elvarázsolt a szépségével”

Istenes László és Kata ritkán jelennek meg együtt nyilvános eseményen. A Femcafe.hu Inspiráló Nők Estjével azonban kivételt tettek.

– Egy ilyen eseményen talán illik azzal a hölggyel megjelenni, aki a leginkább inspirálja az embert az életében, nekem ez a személy 23 éve Kata – mondta az 56 éves műsorvezető, aki azt is elmesélte lapunknak, hogyan ismerkedett meg második feleségével.

– A haverom hívott el egy szépség- és egészségkiállításra, mondván, hogy egy ilyen helyen biztos rengeteg csinos lány van, könnyen lehet csajozni. Elmentem vele, és szinte azonnal kiszúrtam Katát, aki az egyik kiállítói standon dolgozott. Azonnal elvarázsolt a szépségével. Először nem akartam odamenni hozzá, végül azzal az ürüggyel szólítottam meg, hogy szeretnék nagy tételben rúzst venni. Elkértem a számát, és két hét múlva már létre is jött az első randink.

Egészségesen él

Istenes László életmódja hozzájárul ahhoz, hogy 56 évesen is fitt és fiatalos. „Nyolcéves korom óta sportolok, káros szenvedélyem nincs. Csak mértékkel, ritkán fogyasztok alkoholt, vagyis nem igazán iszom, nem dohányzom, a munka, a család, a sport tölti ki az életem. (…) Figyelek az étkezésemre, tíz éve nem eszem fehér kenyeret. De nem vagyok fanatikus, ha látok egy izgalmas zsíros kenyeret hagymával, akkor azt villámgyorsan betolom. De alapvetően nincs benne az étrendemben a kenyér, a cukor, a liszt, és krumplit se nagyon fogyasztok” – mondta a Borsnak.