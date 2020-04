Jó hír! Reményt keltő a vérplazma-terápián átesett beteg állapota

Extra

Holló Bettina ,

Mint arról korábban beszámoltunk, hazánkban először, de a világon is az elsők között sikerült vérplazmából előállítani a koronavírus ellenanyagát, amit egy súlyos állapotú beteg számára már be is adtak. Müller Cecília országos tiszti főorvos a Lokál kérdésére elárulta: a kezelt beteg állapota reményt keltő, így további terápiákat terveznek, amihez felkeresik a gyógyult személyeket.

Az operatív törzs a múlt héten jelentette be, hogy miután sikerült előállítani vérplazmából a koronavírus ellenanyagát, azt alkalmazni fogják súlyos állapotú betegek gyógyítására. Az első, veselégtelenségben szenvedő beteg már meg is kapta a háromnapos vérplazma-terápiát, amit a Dél-pesti Centrumkórháznak a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együtt sikerült elvégeznie.

Mit lehet tudni a beteg állapotáról, tervezik-e, hogy több betegen is alkalmazzák a kezelést? – erre kért választ a Lokál az operatív törzstől.

– A főigazgató úr tájékoztatott arról, hogy kiegyensúlyozott állapotban van a kezelt beteg, megkapta mind a három adag vérplazmát, és reményt keltő az állapota. Időre van szükség, hogy lássuk, milyen eredményes a kezelés. Tervezzük, és az intézmény is tervezi több beteg kezelését – válaszolta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Kiemelte, hogy ehhez meg kell keresni azokat, akik már átestek a betegségen, és olyan jó általános egészségi állapotnak örvendenek, hogy tudnak segíteni azokon, akik most súlyos állapotban vannak. –Tisztelettel kérem innen is, hogy amennyiben egészségük megengedi, és hajlandóságot is mutatnak a kérésünk teljesítésére, akkor segítsenek azokon, akik most nagyon nagy segítségre szorulnak – tette hozzá.

Itt jelentkezhet!

A fertőzésen átesett, már meggyógyult emberek jelentkezését a 06-30-602-9250-es telefonszámon, illetve a [email protected] oldalon várják.