Joe Satriani jövőre pótolja idén elmaradó budapesti koncertjét

MTI ,

Jövő tavasszal pótolja idén elmaradó budapesti koncertjét Joe Satriani. Az amerikai gitárvirtuóz a koronavírus-járvány miatt ütemezte át európai turnéját jövő tavaszra, a Barba Negra Trackben 2021. május 16-án ad koncertet.

A korábban megváltott jegyek változatlanul érvényesek – közölte a szervező Concerto Music csütörtökön az MTI-vel.

A turnén elhangzanak dalok Joe Satriani napokban megjelent új albumáról, a Shapeshiftingről, de természetesen klasszikusnak számító számait is előadja, így mások mellett a Surfing with the Alien-t, a Cherry Blossoms-ot, az Always with Me, Always with You-t vagy a Flying In A Blue Dream-et.

A gitáros 2021-es koncertfelállásában Kenny Aronoff dobol, Bryan Beller játszik basszusgitáron és Rai Thistlethwayte billentyűzik.

A G3 gitárosturné alapítójaként és a Chickenfoot tagjaként is ismert, négy évtizede aktív amerikai zenész több mint tízmillió lemezt adott el világszerte.