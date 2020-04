Jól bírjuk a karantént

Belföld Tatabánya

Kerékgyartó György ,

Tatabánya

Újraindult a Bridgestone

A termelést újraindító cégek közé kedden a Bridgestone is beállt. A nemzetközi gumiabroncsgyártó közölte: a termékei iránti kereslet alapján folyamatosan újraindítja gyárai működését az EMIA (Európa, Oroszország, Közel-Kelet, India és Afrika) régióban. A cég tatabányai gyára a járvány hatására „egy rövid időszakban csökkentett kapacitással üzemelt” – emlékeztettek közleményükben. Az újraindítási tervek tükrözik a keresleti trendeket.

Székesfehérvár

Fehérvár jól vizsgázott

Cser-Palkovics András polgármester arról számolt be, hogy az emberek többsége betartotta a szigorú előírásokat: nagyobb csoportosulások nem voltak, a jelentések szerint 598 esetben kellett a közterület-felügyeletnek szóbeli figyelmeztetést alkalmaznia, miközben a rendőrség sem találkozott kirívó esettel, bírságot csak néhány esetben szabtak ki. A városvezető szerint bár a szigorú szabályok határideje lejárt, azok betartása a következő napokban, hetekben is fontos lenne. Ezért azt kérte a fehérváriaktól, hogy a közterületeken és közparkokban csak alapos indokkal tartózkodjanak.

Kevesebb pénz a focistáknak

„A koronavírus okozta járvány miatt felfüggesztett bajnokságok a sportklubok gazdasági helyzetére is hatással voltak” – áll a MOL Fehérvár FC honlapján. „A kiesett bevételeket figyelembe véve a klub menedzsmentje, valamint az első csapat játékosai és a szakmai stáb tagjai egyetértettek abban, hogy a nemzetközi topbajnokságokban is megfigyelhető trendeket követve három hónapra módosítják szerződéseiket, és 20 százalékkal kevesebb bérért folytatják a munkát, mert ők most így tudnak segíteni.” Kovács Zoltán sportigazgató hozzátette: az egyéni beszélgetések során a magyar és a külföldi labdarúgók, valamint a szakemberek azonnal és mindenféle megjegyzés nélkül fogadták el a szerződésmódosítást.

Veszprém

Telefonos segítség

Mivel a koronavírus-járvány miatt a szakrendeléseken csak sürgős esetben fogadnak betegeket, mindenekelőtt telefonon, e-mailben adnak tanácsot a kórházi és háziorvosok, gyógytornászok és más szakemberek. Gelencsér Katalin veszprémi gyermekorvos arról számolt be az MTI érdeklődésére, hogy néhány esetben telefonon ad tanácsot a felsorolt tünetek alapján, és ha szükséges, fényképet kér a diagnózishoz. Hozzátette: amennyiben nem elegendő a telefonos segítségnyújtás, megvizsgálja a beteget.