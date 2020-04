Joshi Bharat: Van bennem félelem

Extra

Az indiai származású műsorvezető úgy gondolja, februárban nem az influenza döntötte le a lábáról, hanem a koronavírus.

Bár Joshi Bharat még nem csináltatott tesztet, de az elmúlt időkben nagyon sokat gondolkodott azon, hogy ő már átesett a fertőzésen, ugyanis a két hónappal ezelőtti megbetegedésénél a lázcsillapító sem hatott, amire korábban még nem volt példa nála.

„Február vége felé nagyon beteg voltam, így az utóbbi időben sokat gondolkodtam azon, hogy talán már túl is vagyok ezen a koronavíruson. Ráadásul a lányom is lebetegedett és pontosan ugyanolyan tünetei voltak, mint nekem” – mondta a Ripostnak a műsorvezető. Ez a betegség szokatlan volt, és szokatlanul hosszan is tartott. Magas lázzal indult, majd jöttek a légúti gondok. Ami meglepő volt, hogy szó szerint ledöntött a lábamról, pedig az influenza sosem szokott. Több mint tíz napig küzdöttem a betegséggel, miközben folyamatosan alkalmaztam a szokásos tüneti kezeléseket – tette hozzá Joshi Bharat, aki azt is elárulta, nagyon fél a betegségtől, hiszen már a 65. évében van.

A Maradj otthon – Karanténnaplók Joshi Bharattal című internetes műsor házigazdája szerint bőven benne van a pakliban, hogy ő is és a lánya is, átestek már a fertőzésen.

„Valami azt súgja nekem belülről, hogy mi átestünk rajta, és ez lenne a jobbik eset! Bár az is igaz, hogy egyes hírek szerint az ember később is visszafertőződhet. Ennek ellenére nem teszteltettem magam, de nem kizárt, hogy elvégeztetem, mert tényleg kíváncsi vagyok. És persze adna némi megnyugvást is, ha kimutatnák, hogy túl vagyok rajta. Kár lenne tagadni, hogy van bennem félelem, hiszen pár nap, és betöltöm a hatvanötöt, vagyis a veszélyeztetett korba lépek. Persze nyilván nem heteken vagy napokon múlik, hogy a szervezetem hogyan reagál, de azért mégiscsak egy lélektani határ” – nyilatkozta a Ripostnak a műsorvezető.