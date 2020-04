Jövő héttől el kell takarni az arcot Budapesten: így viseljük helyesen a maszkot!

Extra

Holló Bettina ,

Április 27-től Budapesten nemcsak a BKK járatain, de az üzletekben, boltokban, piacokon, taxikban is kötelező lesz az arc eltakarása. Már eddig is sokan hordtak maszkot, de sajnos több esetben rosszul. Müller Cecília országos tiszti főorvos a Lokál kérdésére elárulta, hogyan viseljük azt helyesen.

Sokaknak csak a szájuk előtt van a maszk, de az orruk fedetlen. Melyek a maszkviselés pontos szabályai? Erre kértünk választ az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

– Én magam is látom az utcán, ahogy autóval közlekedem, hogy tényleg nagyon sokan lehúzzák a maszkot az álluk alá, zavarja őket, hiszen ez nem egy természetes állapot. Aki a foglalkozásánál fogva – például az egészségügyben dolgozik – rendszeresen használja, az hozzá van szokva. De aki nem használja rendszeresen, azt általában zavarja, és egy idő után összevissza húzkodja. Az orr alá, a száj alá, az áll alá húzza, aztán vissza, és ezzel tulajdonképpen a saját bőréről újrafertőzi magát. Ez helytelen – jelentette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos, aki tanácsokat is adott.

– A helyes maszkviselés azt jelenti, hogy eltakarom a légutat, az orromat és a számat is. A legtöbb maszkban van egy pici fémbetét, amely segíti a rögzítést az orron. Ha felhelyezzük a maszkot, akkor azt mindaddig felhelyezve viseljük, ameddig az otthonunkba hazatérve teljesen le nem vesszük. Olyanokat is látok, akiknek az álla alatt helyezkedik el, és közben meg cigarettáznak is. Ennek több a kára, mint a haszna. Folyamatosan használni kell, nem szabad alányúlkálni, amennyire csak lehet, fedje az arcfelületet, hogy kevés levegő menjen alá, és valóban védelmet nyújtson – részletezte Müller Cecília.

Április 27-től kötelező

Április 27-től nemcsak a BKK járatain, de az üzletekben, boltokban, piacokon, taxikban is kötelező lesz az arc eltakarása maszkkal, kendővel vagy sállal Budapesten. Az elkövetkezendő napokban a BKK munkatársai 60 ezer egészségügyi maszkot osztanak szét ingyenesen több kiemelt fővárosi csomóponton. A kezdeményezéshez a Magyar Református Szeretetszolgálat is csatlakozik. A helyes maszkviselés mellett fontos, hogy tartsuk a távolságot, aminek legalább 1,5 méternek kell lennie.