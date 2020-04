Kandász Andi: A férjem saját lányaként nevelte velem Lolitát

Extra

Holló Bettina ,

Kandász Andrea 22 éve bolondul a férjéért, Feriért. Annyira szoros a kapcsolatuk, hogy amikor távol vannak egymástól, fejben és lélekben akkor is tudnak szerelmeskedni. Közös gyermeket mégsem vállaltak, a tévés korábbi halálfélelme miatt.

Kandász Andi és férje között olyan szoros a kapocs, hogy még akkor is együtt tudnak lenni, amikor a valóságban több ezer kilométer választja el őket egymástól.

– Az Ázsia Expressz alatt Feri hiányát úgy próbáltam túlélni, hogy éjszakánként lélekben hazautaztam hozzá – kezdte a Lokál Extrának Kandász Andi. – Elképzeltem, hogy vele vagyok, hogy átölelem, hogy testileg is érintkezünk. Bár Feri nem annyira spirituális, mint én, ez a módszer neki is bevált, érezzük egymást akkor is, amikor fizikailag nem vagyunk együtt – árulta el a műsorvezető, akinek a mérhetetlen szeretet ellenére sem született gyermeke Feritől.

– Az előző házasságomból született Lolita lányom, de a szülésbe kis híján mindketten belehaltunk. Túlhordtam őt úgy, hogy nem tudtam róla, ami anyának és babának egyaránt életveszélyes állapot. Az oxigénhiány elkerülése érdekében végül megműtöttek. Ezután eldöntöttem, hogy soha többé nem szülök, nem akartam újra a halál torkába kerülni, hiszen van egy gyerekem, akinek szüksége van rám. Feri ezt megértette, és saját lányaként nevelte velem Lolitát – mesélte Kandász Andi.

Inspirálta a karrierjét

A tévés a #KandászMamik-Szerelem, Szülőszoba, Család című közösségi médiás és TV2-s műsorát is azért indította el, hogy választ kapjon a kérdésre: miért történt vele mindez?

– A forgatásokon nagyon sokat tanultam, kiderült, hogy ezt az egészet megelőzhettem volna, ha tudatosabb kismama vagyok. Túlságosan fiatal voltam, és felelőtlen is egyben. Ma már vallom, hogy elsősorban nem az orvosra, hanem magunkra kell számítani a babavárásnál.

„Tervben volt egy közös gyermek”

Miután Andi rájött, hogy kellő odafigyeléssel veszély nélkül is szülhetne, felmerült, mi lenne, ha mégis vállalna még egy babát. – Ez végül csak terv maradt. Jól elvoltunk hármasban, és ma már egy cseppet sem bánom, hogy így alakult – tette hozzá a TV2 műsorvezetője.