Karácsony azt hiszi minden nap szombat van

Karácsony Gergely főpolgármester a BKK-val karöltve szombati munkarendet hirdetett, amitől a koronavírus-járvány idején zsúfolásig megteltek a tömegközlekedési eszközök. Hiába ígértek járatsűrítéseket, tegnap is maradt a tömeg, ami a járvány idején fertőzésveszélyt rejt magában. Több olvasónk is levélben számolt be az áldatlan állapotokról.

„Jó lenne ha felfogná a főpolgármester, hogy csak a foteljében van minden nap karácsony, az emberek nem kérnek ajándékba semmilyen koronát. Na igen, és az 1-es villamossal is reggel 6-8 között járnak dolgozni, ahol most is kb. 50 cm az emberek között a távolság” – írta tegnap egy kommentelő a BKK közösségi oldalán. Több tucat hasonló bejegyzés született.

A szerda utáni csütörtöki káoszt látva Karácsony Gergely „álruhában” és maszkban maga is felszállt egy buszra, hogy megállapítsa, amit a pestiek rég tudtak: tömeg van a BKK-járatokon.

A Budapesti Közlekedési Központ egyébként 16 járaton ígért járatsűrítést csütörtökre, ezek között azonban nem szerepelt például a több beszámoló szerint is túlzsúfolt 1-es villamos, vagy a 133E busz vagy a 7-es buszcsalád.

„A budapesti járaton centikre állnak egymástól az utasok reggel, felgyorsulhat a járvány! – írta a Twitteren Fürjes Balázs Budapestért felelős államtitkár. Vitézy Dávid Budapest Fejlesztési Központ vezetője egy hatpontos tervet dolgozott ki a helyzet rendezéséért. Ebben többek közt rendkívüli menetrend bevezetését, és az utasok számára online bejelentő oldalt létrehozását javasolta.

A BKK csütörtök délután azt közölte, hogy hétfőtől újra a tanszüneti menetrend lesz érvényben. Időhiány miatt ma még a szerdán bevezetett szombati menetrend lesz érvényben, de a közlekedési központ további járatsűrítéseket ígért. Karácsonyék ezek szerint nem képesek váltani és a rendkívüli helyzetben nem alkotnak új menetrendet – ahogy Vitézy javasolja – hanem az eddig megszokott menetrendeket – tanszüneti, szombati – variálják, pedig most nem hétvége, vagy iskolaszünet, hanem koronavírusjárvány van.

A parkolás sem ingyenes

Karácsony a parkolást sem tette ingyenessé. Tehát nemcsak a tömegközlekedéssel utazókat teszi ki veszélynek, de az autósok életét is megnehezíti, pedig a járványhelyzetben a szakemberek azt tanácsolják, hogy aki nem tud otthon maradni, az ha lehet használjon autót vagy biciklit.