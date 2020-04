Belföld

Lokál ,

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára hétfőn az Országgyűlésben emlékeztetett, hogy Karácsony Gergely főpolgármester eddig nem vitézkedett a védekezésben.

Kiemelte a Pesti úti idősotthonban történteket. Elmondta: nem helyes, ha a főpolgármester továbbra is magyarázkodik két kormányra mutogatása között. Emlékeztettet arra is, hogy Karácsony megemelte a fővárosi cégvezetők fizetését. Ez utóbbit Tarlós István korábbi főpolgármester is érthetetlennek nevezte.