Karácsony ragaszkodik a főváros a parkolópénzhez

Belföld

Lokál ,

Hiába hívják fel a figyelmet a járványügyi szakemberek, hogy a legcélszerűbb az lenne, ha az emberek kerülni tudnák a közösségi közlekedést a fővárosban a parkolásért még mindig fizetni kell.

– Ha a ház előtt parkolhatnék a kocsival, öt-hat idős lakótársamnak is bevásárolhatnék, így csak egynek tudok. Albérletben lakom, nekem nem jár ingyenes parkolás – panaszkodott a Ripostnak Nagy Alexandra. Tóth József a III. kerületben dolgozik, vidékről jár be. – Járhatnék kocsival, de napi ezer forintnál is több a parkolás. Így háromszor szállok át, mire beérek, és mindenhol többet kell várni – mondja.

Budafok-Tétényben ingyenes a parkolás.

– Az is marad, amíg az itt élők nem kezdeményezik ennek ellenkezőjét. Most az emberi életek, az egészség védelme az első, a közösségi közlekedés kockázata magasabb, mint az egyéni közlekedésé, fővárosi képviselőként tehát az egyéni közlekedés támogatását tartom ésszerűnek – mondta a lapnak Karsay Ferenc, a XXII. kerület polgármestere.

Eközben Karácsony Gergely főpolgármester és a belvárosi polgármesterek nem tudnak lemondani a parkolópénzről. A főpolgármester azzal van elfoglalva, hogyan igazolhatják az egészségügyi dolgozók az operatív törzs által előírt ingyenes közösségi közlekedés igénybevételét, plázákkal tárgyal, hogy azok adjanak parkolót a fővárosiaknak – és onnan mivel menjenek dolgozni vagy az albérletükbe? – és a kórházigazgatókkal íratja össze azok nevét és rendszámát, akik ingyen parkolást igényelhetnek, mert ott dolgoznak. Közben Bécsben már több mint két hete parkolóhelyeket alakítottak ki és eltörölték az övezeteket – ismerteti a Ripost.