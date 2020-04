Karácsonynak nem lett igaza ! Nem lett „káosz és pokol” a fővárosban az ingyenes parkolástól

Belföld

Heteken keresztül arra hivatkozott a főpolgármester, hogy azért nem vezeti be az ingyenes parkolást Budapesten, mert az szerinte káoszhoz vezetne és elfogynának a parkolóhelyek. Most, hogy a kormány az egész országban ingyenessé tette a parkolást Budapesten továbbra is sok a szabad parkolóhely, zűrzavarnak pedig nyoma sincs az utakon.

A Ripost körbevideózta a várost.

A koronavírus-járvány okozta egészségügyi válsághelyzet miatt több európai nagyvárosban már hetekkel ezelőtt ingyenessé tették a parkolást, hogy ezzel is csökkentsék az emberek közötti kontaktusok számát és a tömegközlekedés zsúfoltságát. Karácsony Gergely azonban nem követte az olyan fővárosok példáját, mint például Bécs, és a legkülönfélébb indokokra hivatkozva tovább sarcolta a parkolni vágyó autósokat a fővárosban. Ráadásul a buszokat és a villamosokat is megritkította, amit zsúfolttá tette a járatokat. Éppen a járvány kellős közepén.

„…a parkolás ingyenessé tétele az sajnos éppen a járvánnyal szembeni védekezés szempontjából egy rossz döntés lenne a részünkről. Ha ingyenessé tennénk a parkolást, akkor egy valódi káoszt alakítanánk ki.” – fogalmazott március 17-én a főpolgármester a Facebook-oldalán.

A nulla százalékos Párbeszéd társelnöke legutóbb az Egyenes Beszédben osztotta meg magvas gondolatait az egyre égetőbb kérdésben, és a szokottnál is harciasabban érvelt a fizetős parkolás mellett: „ ha ingyenessé tennénk a parkolást, akkor sok százezer ember(…) élete pokollá válna másnap.” – idézi Karácsony szavait a Ripost.

Végül Orbán Viktor kormányfő elébe ment a dolgoknak, és április 5-én bejelentette, hogy az emberek közötti kontaktusok csökkentése érdekében Magyarország teljes területén ingyenes lesz a közterületen történő parkolás hétfőtől.



A Ripost ennek apropóján körbejárta Budapest belső parkolóövezeteit, hogy megbizonyosodjunk arról, valóban káosszá és pokollá vált-e a fővárosiak élete – ahogy azt Karácsony Gergely olyan harsányan vizionálta. Higgyen mindenki a saját szemének!