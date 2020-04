A családokat a koronavírus idején sem hagyja magára a kormány. Amellett, hogy a már ismert családtámogatási rendszer most is teljeskörűen elérhető, július elsejétől a kisgyermekes édesanyák élhetnek a nyelvvizsga-, a KRESZ-tanfolyam- és a KRESZ-vizsgadíj visszatérítésének lehetőségével is.